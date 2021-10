València Activa i l’Associació de Comerciants del Centre impulsen la digitalització dels comerços per a garantir la seua viabilitat

Print This Post

Bernabé: “Gràcies a esta col·laboració es coneixerà quina és la nova i vertadera realitat del centre de València, després de l’impacte de la crisi generada per la pandèmia”

València Activa ha signat un conveni amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València per a impulsar la digitalització dels seus negocis i fer-los més adaptables a la nova realitat postcovid amb eines de Big Data, que permetran als comerços participants conéixer amb dades precises i fiables com afecten els canvis a tots els nivells que s’efectuen en l’entorn i així garantir la seua viabilitat.

“L’objectiu final del projecte és conéixer quina és la nova i vertadera realitat del centre de València. Necessitem dades, certs i contrastats, mesurables i avaluables perquè hem advertit un canvi radical en els hàbits de consum, per la qual cosa se’ns planteja la necessitat de repensar el futur econòmic del nostre centre històric i la necessitat de fer-lo sobre la base de la realitat que vivim en un context de pandèmia global”, ha assegurat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

“Gràcies a la signatura d’este conveni, des de València Activa col·laborarem amb els i les comerciants del centre per a incorporar la digitalització en les pimes del centre històric i eixample, i promoure un canvi en el model de negoci que permeta adaptar-se més ràpidament a l’entorn”, ha afegit Bernabé.

En este sentit, la regidora ha recordat que “este projecte és part de l’estratègia que recentment hem presentat al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, amb la qual es destinarien 3 milions d’euros a través dels fons de recuperació europeus Next Generation per a la transformació digital dels comerços del districte de Ciutat Vella”. Així, ha remarcat que “el principal objectiu d’este consistori és la transformació del model econòmic valencià, basat en la digitalització, la innovació i el coneixement, així com en la sostenibilitat i la generació d’ocupació”.

Per part seua, la gerent de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València, Julia Martínez, ha explicat que este projecte abasta una reivindicació dels i les comerciants de l’associació pel que estem encantats que gràcies a València Activa siga realitat. Gràcies a la informació que recopilem amb este sistema de mesurament podrem adaptar-nos de manera més àgil a les noves realitats per a ser més eficients.”

“Amb la implantació d’este projecte volem identificar oportunitats de millora i augmentar la rendibilitat a nivell individual, al mateix temps que s’obté una visió més real de l’atractiu dels diferents eixos comercials, amb la finalitat d’avaluar la seua variació i el seu potencial real”, ha explicat la regidora Pilar Bernabé.

En concret, València Activa cedirà a l’associació 15 equips de comptatge i facilitarà la seua instal·lació en els comerços en diferents punts en els principals eixos comercials, tant del Centre Històric com d’un dels barris de l’Eixample, el Pla del Remei, on existeixen comerços autòctons i singulars. Amb tot, es pretén conéixer quina és la nova i vertadera realitat del centre de València, després de l’impacte de la crisi generada per la pandèmia, a aquest efecte d’una millor resposta a la situació des de la necessitat de dades, certs i contrastats i avaluables.

Amb les aplicacions basades en el comptatge de persones es relacionaran les variables internes de diferents tipus de negocis segons les zones comercials del centre amb diferents paràmetres del comportament del client, com ara fluxos peatonals, temps d’estada o aforaments.

Gràcies a la recopilació i anàlisi d’estes dades s’identificaran oportunitats de millora i s’augmentarà la rendibilitat a nivell individual, al mateix temps que es obté una visió més real de l’atractiu dels diferents eixos comercials, amb la finalitat d’avaluar la seua variació i el seu potencial real. Esta col·laboració s’emmarca dins de la realització del projecte ’Mesurament del trànsit per als vianants dels eixos comercials del centre de València’, presentat, juntament amb Cámara València, a la convocatòria de projectes singulars col·lectius de transformació digital per al comerç i l’artesania, que busca impulsar i propiciar el desenvolupament d’iniciatives que contribuïsquen al desenvolupament socioeconòmic i comercial de la ciutat de València.