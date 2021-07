València Activa impulsa el gaming valencià a nivell internacional en DreamHack Beyond

Connect on Linked in

València Activa, a través de Vit Emprende, portarà a startups valencianes a aquest esdeveniment digital internacional en format videojoc pioner en el món

València Activa, a través de VIT Emprende, ha participat un altre any més amb un estand en el 4YFN del Mobile World Congress, un dels esdeveniments més importants a nivell internacional del sector de les startups, que s’ha celebrant esta setmana a Barcelona. València Activa, a través de VIT Emprende, portarà diverses startups valencianes a DreamHack Beyond, un esdeveniment dins d’un videojoc d’esta companyia sueca, que se celebrarà en format en línia amb una gran participació internacional del 24 al 31 de juliol.

Amb esta acció, València Activa pretén impulsar, a través del seu estand en DreamHack Beyond, el talent, la innovació i la tecnologia que es gesta a la ciutat de València, i donar-li visibilitat en l’entorn més professional del gaming i els videojocs a nivell mundial.

“Des de l’Ajuntament de València i des de València Activa sempre donarem suport a esdeveniments com este, lligats al desenvolupament de l’ecosistema emprenedor, els ‘eSports’ i les empreses tecnològiques de la ciutat, que projecten València com un referent internacional en innovació”, ha ressaltat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

A més d’això, l’entitat oferirà diferents xarrades professionals enfocades al desenvolupament de videojocs, oportunitats de negoci en els esports i el gaming, educació tecnològica i el paper de València com a ciutat referent en desenvolupament innovador lligat a sectors emergents. “València compta amb grans empreses i professionals que es dediquen al sector i este talent també és crucial perquè la nostra ciutat siga reconeguda a nivell internacional”, ha ressaltat la regidora Bernabé.

Amb un panorama actual en el qual la pandèmia ha frenat tots els esdeveniments presencials, les grans companyies de “gaming lifestyle” com DreamHack han continuat treballant per a donar continuïtat a la seua oferta per als usuaris i usuàries. DreamHack Beyond és un híbrid d’esdeveniment i videojoc on els usuaris i usuàries podran gaudir del millor d’un festival DreamHack des de les seues cases i de forma totalment gratuïta.

Amb tot el contingut i diversió que una cita presencial inclou (des de Cosplay fins a zona expo, passant per xarrades i meet&greets), DreamHack Beyond permitirà a la comunitat gamer tornar a viure un festival de manera segura.