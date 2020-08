València Activa obri el període d’inscripció per als cursos d’anglés en línia

Connect on Linked in

Pilar Bernabé explica que l’Ajuntament treballa per a «protegir la salut de la ciutadania i, al mateix temps, continuar impulsant la seua formació»

València Activa ha obert la convocatòria per a realitzar uns cursos intensius en anglés en línia que abasten diferents nivells, des del més bàsic A1 fins a l’avançat C2. Un total de 20 edicions que podran arribar a congregar telemàticament a 400 persones a partir del mes de setembre.



La regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador, Pilar Bernabé, ha informat hui d’esta iniciativa municipal que s’emmarca en el treball realitzat «per a protegir la salut de la ciutadania i, al mateix temps, continuar impulsant la seua formació». «Per això -ha explicat- creiem necessari realitzar estos cursos de forma no presencial acompanyant-los d’unes majors dotacions».



Segons ha indicat la regidora, aquelles persones que desitgen inscriure’s el podran realitzar a través de la pàgina de l’Agència d’Ocupació València Activa, a més, hauran de complir amb els requisits indicats en la convocatòria, que són: estar inscrites a València Activa; empadronades a la ciutat de València i acreditar el nivell d’anglés o últim curs realitzat.



«Des del moment en què la pandèmia va arribar al nostre dia a dia, tots els aspectes quotidians s’han vist condicionats i, la formació, no és una excepció. És per este motiu, que l’Ajuntament de València, a través de València Activa, han reorientat el seu model formatiu adaptant este pla de formació al món digital», ha explicat Pilar Bernabé.



La regidora ha recordat que una de les primeres iniciatives formatives impulsades per València Activa dins del món digital, van ser els VATalks, uns webinars que es retransmetien en directe pel canal de Youtube de la fundació «i en el qual s’ha abordat des de com emprendre o com muntar una e-commerce, a com parlar en públic o com afrontar una entrevista».



