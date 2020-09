València Activa patrocina esdeveniments tecnològics i innovadors a la ciutat

Print This Post

Pilar Bernabé: “Les ajudes van destinades a esdeveniments tecnològics i innovadors que ajudaran a posicionar València com a referent en l’economia del coneixement”

L’Ajuntament de València, a través de València Activa i VLC Tech City, destinarà 50.000 euros al patrocini de 13 esdeveniments sectorials a la ciutat de València amb l’objectiu de posicionar-la com a un referent en l’economia del coneixement. “Amb esta acció, des de l’Ajuntament de València i València Activa, pretenem fomentar l’activitat d’empreses que mitjançant els seus projectes i talent col·laboren a posicionar la ciutat com a un referent tecnològic i innovador”, ha informat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.



Estes subvencions tenen per objecte patrocinar la realització d’esdeveniments, fires i exposicions eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, la innovació, la ciència, la investigació, el disseny, l’emprenedoria i la consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València.



En concret, els projectes patrocinats van des de programes estratègics d’acció climàtica, ponències sobre la indústria del desenvolupament de videojocs, el futur de l’alimentació i la innovació agroalimentària, l’economia circular i la sostenibilitat, el lideratge de la dona en el sector tecnològic i la inversió, la digitalització del sector de l’automòbil, el foment de la creativitat digital, l’atracció de talent, el disseny com a eina de transformació passant per un summit d’alt perfil tecnològic en el qual s’abordarà la transformació digital, blockchain i ciberseguretat.



Els esdeveniments se celebraran en els pròxims mesos previs a la finalització del 2020 i es realitzaran la majoria de manera semipresencial. Algunes d’estes iniciatives pretenen arribar a milers de persones en la seua versió en línia i a centenars en la seua versió presencial, sempre amb les mesures de protecció pertinents contra la COVID-19.



Cada projecte rebrà entre 1.000 € i 6.000 € i esta acció pretén ser un revulsiu per a un sector clau com és l’ecosistema emprenedor i tecnològic.



En eixa línia, la regidora ha indicat que “des de València Activa apostem, una vegada més, per incentivar el sector empresarial tecnològic i pel teixit emprenedor com a motor de present i futur de l’economia local que lluita per reactivar-se després de l’aturada econòmica dels últims mesos”.



“La COVID-19 ha donat lloc a una crisi sanitària i, en conseqüència, econòmica, per això hem llançat esta línia de patrocini per a la celebració d’esdeveniments amb els quals contribuir a la reactivació econòmica de la ciutat”, ha conclòs Bernabé.