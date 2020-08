València Activa patrocinarà esdeveniments sectorials a la ciutat

Print This Post

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha llançat uns criteris per al patrocini d’esdeveniments a la ciutat de València amb l’objectiu de posicionar-la com a un referent en l’economia del coneixement, segons ha informat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé. Les temàtiques que han de comprendre estos esdeveniments són aquelles relacionades amb la tecnologia, la innovació, la ciència, la investigació, el disseny, l’emprenedoria i la consolidació empresarial.

Estos criteris naixen després de la parada en l’organització i realització d’esdeveniments ocasionada per la pandèmia en un dels sectors més dinàmics i actius de la nostra ciutat i té com a objectiu ser un revulsiu per a les empreses del sector i així poder reactivar un ecosistema emprenedor i tecnològic.

Estes ajudes tenen un import de 50.000 euros i van destinades tant a persones físiques o jurídiques, com a les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica legalment constituïdes. El termini de sol·licituds començarà el pròxim 1 de setembre i finalitzarà el dia 11 de setembre.