València Activa tanca la primera edició dels #VATalks amb 63 webinars i més de 80 ponents

S’han abordat qüestions relacionades amb les àrees d’ocupació, formació i emprenedoria des de la perspectiva de la situació actual derivada de la covid-19



València Activa ha tancat la primera edició dels #VATalks, una sèrie de 63 webinars (conferències en línia interactives en temps real) en els quals s’han abordat temàtiques lligades a l’actualitat i en els quals han participat més de 80 ponents.



La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha valorat els VATalks de València Activa, “perquè són un clar exemple que l’administració pot ser molt útil i àgil i adequar-se a les necessitats de la ciutadania, i més en moments com els que travessem”.



València Activa va llançar durant l’última setmana de març els #VATalks, amb els quals ha oferit xarrades formatives en matèria d’ocupació, formació i emprenedoria de la mà de l’equip tècnic d’este organisme i de referents en els temes a trac-tar, amb l’objectiu que totes aquelles persones que ho desitjaren puguen continuar aprenent i evolucionant des del primer moment de la pandèmia.



“Quan es va decretar l’Estat d’Alarma no vam posar en la pell dels nostres i les nostres usuàries i ens vam donar que compte que amb el format dels webinar podrien continuar aprenent, millorant les seues competències i resolent dubtes de la mà de persones expertes durant el període d’aïllament derivat de la situació generada per l’evolució de la covid-19. I tenint en quanta la bona decidim mantindre el format fins i tot en acabar el confinament”, ha explicat Bernabé.



Estea primera edició s’ha dividit en dues fases: una primera que abasta el període del 24 de març al 31 de maig, en el qual es van realitzar 5 webinars per setmana, i una segona fase, iniciada l’1 de juny en el qual s’ha realitzat un webinar setmanal.



D’estea manera, des del passat 24 de març, els valencians i valencianes han pogut aprendre sobre temàtiques com el teletreball, l’accés a l’ocupació, finances, igualtat, voluntariat, tecnologia, inversió, emprenedoria, ajudes municipals, consells legals i financers, comunicació efectiva, màrqueting, comerç electrònic i salut laboral, entre altres. Així mateix, també han pogut conéixer de la mà del nostre personal tècnic els principals serveis i programes que s’ofereixen des de València Activa.



Com a fermall a l’edició, l’últim webinar, celebrat este divendres, ha comptat amb la participació dels guanyadors dels VLC Startups Awards, Eric Casas, CMO de Stramion, premi a la Millor Startup, i Javier Ferrer, CEO de Witrac, premi al Millor Emprenedor d’estea edició.



“Gràcies a estes webinars treballadors i treballadores, persones afectades per un ERTO, autònoms i autònomes i pimes han pogut rebre coneixements sobre diferents temes clau per a desembolicar-se davant la situació generada per la covid-19 i, a més, han pogut conéixer de la mà de persones expertes les últimes tendències en molts sectors”, ha assenyalat la regidora Pilar Bernabé.



Les sessions, que han sumat més de 13.000 reproduccions, s’han pogut gaudir tant en streaming, retransmitin-se en directe a través de la plataforma i es podien consultar totes les sessions que estan guardades en el canal de Youtube de València Activa.