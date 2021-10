València acull diumenge la novena edició de la Carrera Universitat de València, amb 1.500 participants

Connect on Linked in

La prova suposarà afeccions a la circulació en la zona pròxima al campus universitari de Blasco Ibáñez i a la zona de l’Albereda de 08.30 a 09.30 hores

La IX Carrera Universitat de València, que se celebra diumenge 17 d’octubre, entre les 08.30 i les 09.30 hores, acollirà 1.500 participants. El traçat tindrà, aproximadament, 5. 570 metres i recorrerà part de l’avinguda Primat Reig i Blasco Ibáñez, així com el passeig de l’Albereda.

Concretament, els corredors i corredores d’esta carrera popular organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, recorreran part de l’avinguda del Primat Reig, els carrers de Cabanilles, i del General Elio fins al Pla del Real, passeig de l’Albereda fins a arribar a la font a l’altura de la plaça de Saragossa on es fa un gir de 180 graus per a tornar per l’Albereda fins al carrer d’Armando Palacio Valdés, carrer de Micer Mascó, avinguda de Suècia, avinguda de Blasco Ibáñez (en el sentit contrari al trànsit rodat), carrer de Jaume Roig i l’avinguda del Primat Reig fins a la Facultat de Ciències de l’Educació Física i l’Esport.

Afeccions al trànsit rodat i en l’EMT

El muntatge de l’eixida d’esta prova, en l’avinguda del Primat Reig entre els carrers de Ramón Asensio i Daniel Balaciart, es tallarà el mateix dia 17 a les 05.00 hores, mentre que entre les 08.00 i 08.30 hores, amb l’arribada dels i les participants, es tallaran els dos sentits de Primat Reig a esta altura. Està previst que de 09.30 a 10.00 hores, aproximadament, queden totes les vies obertes de nou.

La celebració de la carrera també obligarà a modificar el recorregut d’algunes línies d’EMT de 08.00 a 11.00 hores. Tots els detalls podran ser consultats a la web, app i xarxes socials de l’EMT.