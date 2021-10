València acull diumenge la sisena edició de la Carrera Contra el Càncer

Connect on Linked in

El desenvolupament de les diferents proves comportarà afeccions a la circulació en la zona centre i en la ronda interior de 08.30 a 10.45 hores

Els carrers de la ciutat acolliran diumenge la VI Carrera València contra el Càncer. Esta prova solidaria, organitzada per l’Associació Espanyola contra el Càncer de Valencia, reunirà unes 8.000 persones mobilitzades per promoure la investigació d’esta malaltia. El desenvolupament de les diferents proves comportarà afeccions a la circulació en la zona centre i ronda interior de 08.30 a 10.45 hores.

La carrera, que inclou també una patinada popular, una marxa nòrdica i una marxa a peu, eixirà del passeig de l’Albereda per a seguir pel pont de l’Exposició, i el carrer del Justícia. Seguidament, entrarà per la Porta de la Mar, el Palau de Justícia, la plaça d’Alfons el Magnànim, i els carrer de la Pau, de Marquès de Dos Aigües, de Poeta Querol, de les Barques, i la plaça de l’Ajuntament, per continuar pels carrers de Marqués de Sotelo, de Xàtiva, de Guillem de Castro, la plaça del Portal Nou, els carrers de Blanqueries, de Comte de Trénor, de Pintor López, la plaça del Temple, la de Tetuán, el pont del Real i el passeig de l’Albereda de nou, on s’estableix la meta.

Afeccions al trànsit rodat

El muntatge de la meta i de l’eixida al passeig de l’Albereda (tram entre el Pla del Real i el pont de l’Exposició) es tallarà a la circulació de 05.00 a 14.45 hores del matí del diumenge. La resta d’afeccions al trànsit seran controlades per la policia local, que anirà obrint la circulació al pas de la carrera.

Afeccions EMT

La celebració de la carrera també provocarà alteracions en el servici d’EMT fins a les 14.00 hores. Les persones usuàries poden consultar tota la informació al respecte en la secció d’última hora de la web, de l’App i en les diverses xarxes socials municipals.