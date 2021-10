València acull el congrés turístic britànic InteleTravel

Connect on Linked in

Emiliano García: “Treballant conjuntament, superarem amb èxit qualsevol repte que afrontem”

La ciutat de València acull, del 15 al 17 d’octubre, el congrés de la corporació turística InteleTravel UK, que agrupa una comunitat de més de 10.500 agents de viatges. En l’acte d’inauguració, celebrat en el Palau de Congressos, han participat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, i el Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Un total de 250 agents, juntament amb partners de la indústria turística destacats com Explore, Contiki, Carnival, Not In the Guide Books, Virgin Voyages o Azamara, entre altres, assisteixen estos tres dies a les jornades, que tenen com a objectiu tractar els reptes de la indústria turística de cara a la reactivació de la demanda post-pandèmia, el pes de la sostenibilitat en el mercat turístic o les claus del futur immediat del sector de les agències de viatge al Regne Unit.

“Gràcies per multiplicar els esforços perquè València continue sent l’entorn on els britànics descansen, gaudeixen i descobreixen un territori autèntic i hospitalari. No dubteu que, des d’ací, també estem invertint tots els nostres esforços per a superar qualsevol contratemps que puga sorgir, i que el vostre viatge a València siga sempre fàcil i còmode. La ciutat ha treballat intensament també durant els moments més durs de la pandèmia: sabíem de la importància d’estar preparats per a rebre-us quan la situació millorara”, ha manifestat Emiliano García.

Visit València ha col·laborat amb Turespaña i Turisme Comunitat Valenciana per a donar suport a este esdeveniment que suposa la culminació d’un any de treball durant el qual s’han realitzat diferents jornades de formació en línia per a la xarxa d’agents turístics. “Hem demostrat la capacitat de les nostres empreses per a adaptar-se als diferents protocols d’higiene i seguretat, a les diferents realitats de la pandèmia. No podem negar que la covid-19 ha portat noves exigències, i que el sector turístic és clau en els reptes als quals ens enfrontem a nivell mundial, com la lluita contra el canvi climàtic. Per això, hem auditat la empremta de carboni de l’activitat turística, i ens hem compromés a ser un destí neutre en carboni en 2025”, ha recordat el regidor.

“Sabem de la complexitat del moment. Per a nosaltres resulta fonamental que esteu ací, perquè volem escoltar-vos, i seguir afermat les relacions entre la indústria turística britànica i la indústria turística valenciana. Treballant conjuntament, superarem amb èxit qualsevol repte que afrontem. I esta relació entre dos territoris, que ha unit principalment el turisme, continuarà sent pròspera”, ha afegit García.

D’altra banda, del 14 al 17 d’octubre, nou agències de viatges alemanyes estan a la ciutat per a conéixer la ciutat, de cara a promocionar-la entre els potencials turistes alemanys. El viatge està organitzat per Visit València, conjuntament amb la OET en Berlin i la Fundació Willy Scharnow Stiftung, que es dedica a la formació dels agents de viatges a Alemanya.

Els professionals del sector turístic alemany visitaran el centre històric de la ciutat, la Marina de València i les platges, la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Parc Natural de l’Albufera, el Cabanyal i l’Horta. Per ara, ,han mostrat especial interès per l’accessibilitat de la destinació, les possibilitats de mobilitat sostenible que aporta la ciutat, els espais naturals, i l’alimentació saludable i el producte de km0.