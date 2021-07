València acull el primer mural del projecte ‘Make Europe Bloom’, sobre una de les façanes del Museu Faller

Connect on Linked in

Este dissabte es presenta el mural elaborat sobre una de les façanes del Museu Faller en el marc de la iniciativa ‘Make Europe Bloom: the time is now!’, un projecte propiciat per l’organització no governamental Unió de Federalistes Europeus (UEF), amb l’aval dels organismes europeus, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València. L’elaboració del mural s’ha fet coincidir amb la celebració del XXVII Congrés Europeu Federalista, organitzat per la Unió d’Europeus Federalistes (UEF), que se celebra a València, i que reuneix més de cent personalitats polítiques i acadèmics procedents de diferents estats, els qui durant tres jornades debaten sobre el futur d’Europa i de l’organització.

Es tracta d’una iniciativa col·lectiva en la qual la nostra ciutat participa juntament amb altres cinc urbs europees, amb l’objectiu, ha explicat el regidor Innovació i Gestió del Coneixement, i Control Administratiu, Carlos Galiana, que les sis ciutats repliquen una sèrie de murals a gran escala sobre ‘El Futur d’Europa’, inspirat en la Rue de la Loi de Brussel·les (Bèlgica) per a marcar la presència d’Europa en cada ciutat. El projecte Make Europe bloom: Ara és el moment! va ser llançat oficialment el Dia d’Europa 2021 amb la finalitat d’impulsar una campanya política, tant a nivell europeu com estatal, per a conscienciar sobre la importància de la Conferència sobre el Futur d’Europa.

El primer mural del projecte s’ha pintat esta setmana a València, en una de les façanes del Museu Faller, sota la coordinació de l’artista alacantí Antonyo Marest, i este dissabte es presenta públicament a la ciutadania. Tal com s’ha explicat des de l’organització, este primer mural no només pretén donar visibilitat i dinamisme a la ciutat de València i la seua cultura, sinó també projectar la història i el compromís de la ciutat i la Comunitat Valenciana amb els valors europeus d’igualtat, solidaritat, diversitat i tolerància.

El regidor Carlos Galiana ha explicat que l’elecció de València “suposa una oportunitat de visibilitat i d’impuls compartit junt amb les altres ciutats europees participants”. La resta d’urbs que prenen part en el projecte són: Vílnius (Lituània), Lesbos (Grècia), Calàbria (Itàlia), Nicòsia (Xipre) i Varna (Bulgària). Tal com s’ha subratllat des de la UEF, la presència de València s’assenta sobre la seua implicació en objectius europeus a través d’accions com Missions València o l’Agenda Urbana 2030.

Per a la realització d’este primer mural es va realitzar una enquesta prèvia entre la ciutadania sobre la idea de democràcia i Europa. L’artista Antonyo Marest ha plasmat la visió dels ciutadans i ciutadanes sobre el mural, que tindrà una vida de, almenys, cinc anys.