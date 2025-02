València acull este divendres un debat sobre com les finances poden contribuir a evitar conflictes bèl·lics i genocidis

Aquest 28 de febrer, se celebrarà un debat sobre com les finances poden contribuir a evitar conflictes bèl·lics i genocidis. Aquesta trobada s’inscriu dins del projecte «De la Banca Armada a la Banca Ètica Fase VI», que busca una ciutadania, una universitat pública i un teixit associatiu sensibilitzat i mobilitzat pel foment de la pau i els objectius de desenvolupament sostenible.

El diàleg comptarà amb la participació de diversos experts en la matèria, com ara David Fernàndez (COOP57, especialista en finances ètiques), Laura Ferre (BDS-PV, experta en tecnologia en contextos d’ocupació) i Jordi Calvo (Centre Delàs, expert en Banca Armada). Durant l’acte, es discutirà com les finances poden convertir-se en una eina clau per prevenir guerres i promoure la pau.

L’esdeveniment tindrà lloc a les 18:30 al Centre Cultural Ca Revolta, a la ciutat de València. L’entrada serà lliure fins a completar aforament, tot i que es recomana fer una inscripció prèvia.