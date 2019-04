València acull la 15a Conferència Internacional Living Lakes

Connect on Linked in

«L’elecció de València com a seu d’esta conferència significa que l’Albufera és una zona humida reconeguda internacionalment»

Amb el lema «Un món sense aiguamolls és un món sense aigua» València acollirà del 7 al 9 de maig la 15a Conferència Internacional Living Lakes, organitzada per la Fundació Global Nature i Living Lakes Network, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València. Este acte, que se celebra per primera vegada a València, reunirà més de 200 representants de més de 40 països per a analitzar l’estat de conservació de l’aigua i els seus ecosistemes.

L’Albufera pertany a esta xarxa internacional des de l’any 2009, per la qual cosa el regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa Albufera, Sergi Campillo, ha destacat que «l’elecció de la nostra ciutat com a seu d’esta conferència significa que l’Albufera és una zona humida reconeguda internacionalment. València està apostant clarament per la sostenibilitat, i el Parc Natural de l’Albufera és un dels eixos importants en esta estratègia de ciutat que pretén avançar cap a una renaturalització, no només dins de la ciutat sinó també amb una reconnexió amb els espais naturals».

En esta edició, la Conferència Living Lakes se centra en el valor dels aiguamolls com a embassaments d’aigua potable i la seua importància per a la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat. Esta xarxa, que treballa fa 20 anys en este àmbit, compta amb més de 110 llacs associats, entre els quals es troben el llac Mono (EUA), el llac Baikal (Rússia) o el llac Saint Lucia (Sud-àfrica). A més, el pròxim dia 6 de maig la xarxa Living Lakes també celebrarà la seua assemblea mundial a la ciutat.

Així mateix, esta conferència té com a principal objectiu involucrar els diferents actors, gestors i usuaris que participen en la gestió dels aiguamolls i en la conservació de l’aigua, així com per a compartir experiències i resultats de treballs i investigacions relacionades amb la sostenibilitat dels aiguamolls i les seues conques hidrogràfiques, i especialment en allò relacionat amb el canvi climàtic.

Campillo ha explicat que «esta conferència servix per a continuar reclamant una solució definitiva a la dotació hídrica del llac i del Parc Natural de l’Albufera. No solament per a recuperar els espais naturals, sinó com un factor de desenvolupament local i de serveis, tan important en estos moments i en el futur, com ho és, per exemple, la lluita contra el canvi climàtic». «Des de l’Ajuntament estem totalment compromesos a treballar per a aconseguir la sostenibilitat dels aiguamolls i en el relacionat amb el canvi climàtic, per això donarem suport i aceptarem des del principi acollir esta conferència», ha afegit.

D’altra banda, la directora de Living Lakes, Marion Hammerl, ha destacat la «situació crítica relacionada amb l’aigua a nivell internacional, amb la qual cosa esta conferència ajuda a intercanviar informació i fer un seguiment per a canviar les paraules per accions». Així mateix, el director gerent de la Fundació Global Nature, Eduardo de Miguel, ha explicat que «alguns dels problemes que hi ha poden ser solucions si els abordem per a adaptar-nos al canvi climàtic. També volem treballar amb el sector privat, creiem que la conservació dels aiguamolls, no només és una responsabilitat dels ciutadans sinó que les empreses s’han de comprometre a la conservació dels recursos hídrics».

A més, la responsable de Depuració d’Aigües de Global Omnium, Gloria Fayos, ha assenyalat que «com a empresa valenciana tenim una gran responsabilitat i compromís amb l’Albufera, en la seua conservació per a aconseguir el millor estat possible de l’aigua d’este llac».

La conferència compta amb el suport de l’Ajuntament de València i de la Generalitat Valenciana, del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Fundación Biodiversitat, Fundación Ursula Merz, el programa EKLIPE de la UE, i de les empreses Global Omnium, Nestlé, Sekisui Chemical, Grup Paradores, Karcher i Sika.