València acull les escultures monumentals de Julian Opie

La col·leccionista i mecenes Hortensia Herrero inaugura la mostra juntament amb la rectora de la Universitat de València i l’artista en el Claustre del Centre Cultural La Nau.

L’exposició inclou dues grans peces inèdites de dotze metres d’altura i sis tones de pes que ocupen la plaça del Col·legi del Patriarca

Hortensia Herrero, presidenta de la fundació que porta el seu nom, torna a transformar el paisatge urbà de València amb una mostra d’escultures monumentals de Julian Opie (Londres, 1958). L’exposició, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Universitat de València, reuneix setze obres instal·lades entre la plaça del Col·legi del Patriarca i el Centre Cultural La *Nau i es prolongarà del 27 de maig al 19 de setembre.

L’exposició s’ha presentat en una roda de premsa que ha comptat amb les intervencions de la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre; la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba; l’artista Julian *Opie, el comissari de l’exposició, Javier Molins i la impulsora i mecenes de l’exposició, Hortensia Herrero.

“És molt gratificant per a la Fundació poder acostar l’art de Julian Opie, un dels millors artistes del món, als valencians”, ha explicat Hortensia Herrero durant la presentació de la mostra que va començar a gestar-se a l’octubre de 2020, un moment en el qual “estàvem confinats en plena pandèmia, no es podia viatjar… però al final arrisquem i ací està el resultat”.

Les obres de Julian Opie ocupen la plaça, el claustre i la sala Acadèmia de la Nau. Una elecció que la presidenta de la Fundació Hortensia Herrero ha explicat que es deu “a l’afecte especial que tinc a aquest edifici on vaig passar dos anys de la meua joventut estudiant Econòmiques i on Juan Roig i jo ens vam fer nuvis”. Sobre el creador visual ha destacat que “Opie porta en les seues obres l’activitat, el moviment, que ara sembla que encara ens fa més falta”.

La rectora, María Vicenta Mestre, ha destacat la “vocació internacional” de la Universitat de València que és present “a les aules i també en el claustre, amb l’estàtua de Luis Vives, en record a estudiants com Hortensia Herrero i Juan Roig, doctor Honoris causa com a economista”. Sobre la col·laboració amb la Fundació Hortensia Herrero ha assenyalat que “serà una fructífera relació entre totes dues institucions per a promoure la cultura i la cultura de l’esforç”.

La proposta traspassa els marges habituals d’un museu per a prendre els carrers del centre de València. Per a aquest projecte Julian Opie ha creat dues escultures d’acer de dotze metres d’altura i sis tones de pes -mai vistes fins ara- que ocupen la plaça del Col·legi del Patriarca i canviaran durant uns mesos el paisatge de la ciutat.

Julian Opie ha explicat com es va gestar l’exposició “fa un any a Lisboa” quan Hortensia Herrero li va proposar portar la seua obra a València. “Moltes vegades em proposen organitzar retrospectives, però preferisc fer exposicions ex profeso per a l’espai. És el cas d’aquesta mostra per a la qual he creat noves figures, com les de la plaça del Patriarca, les més grans fins hui”, ha comentat sobre les escultures monumentals que ocupen l’esplanada. “És un risc crear obres per a cada lloc, però l’assumisc”.

Les peces representen la figura humana en moviment, caminant per la ciutat, sola o enmig d’una multitud; passejant, corrent per a agafar un tren o esperant en la plaça de braços plegats. “He comptat un total de 47 persones retratades en les escultures. Moltes vegades són gent que conec; altres vegades són persones anònimes”, matisa.

Al costat de les figures monumentals, en la plaça es mostra un grup escultòric de quatre caminants de més de dos metres l’origen dels quals són fotografies que Opie presa de persones que circulen pel carrer. “Aquestes peces semblen, més que escultures, dibuixos en tres dimensions. I és que tota l’obra del creador britànic té el seu origen en el dibuix, el primer pensament visual de tot artista”, ha detallat el comissari de l’exposició.

La mostra continua en el claustre de la Nau amb unes figures que dialoguen amb l’estàtua de Luis Vives. Javier Molins ha explicat que es tracta de “unes peces contemporànies enfrontades a una escultura huitcentista de José *Aixá”. L’estàtua acadèmica representa a un humanista del Renaixement que va nàixer a València, “però es va traslladar al país de Julian *Opie per a treballar en la cort d’Enric VIII juntament amb el seu amic i col·lega Thomas More”. Ara aquestes escultures fan el camí invers al de Luis Vives i viatgen de Londres a València per a retre-li homenatge al pensador.

Després de les exposicions temporals de Manolo Valdés, Tony Cragg i Jaume Plensa en la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Fundació Hortensia Herrero reprén l’organització de mostres d’escultura monumental d’artistes internacionals amb la presentació de les obres més recents i algunes inèdites de Julian Opie.

Entre les obres exposades s’inclouen dues caixes de llum, dos poals amb més caminants i les conegudes animacions en pantalles de LED de Julian Opie, visions de multituds anònimes en els seus quefers diaris en les grans urbs. Aquestes peces, amb el mateix estil dels frisos de l’art antic d’Egipte, mostren personatges amb els trets facials escamotejats, enllaçats per les sempiternes línies negres amb què Opie subjecta als seus personatges. Aquesta part de l’exposició es troba a la Sala de la Acadèmia del Centre Cultural La Nau.