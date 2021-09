València acull l’exposició fotogràfica “Una altra franja per a Gaza”

Connect on Linked in

Inauguren una mostra visual a la plaça de l’Ajuntament per afavorir el coneixement de la realitat de la població refugiada palestina

València acull l’exposició “Una altra franja per a Gaza”, organitzada per UNRWA Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de posar el focus en la situació de les persones refugiades de Palestina a Gaza que, després de més de 70 anys com a refugiats, segueixen esperant una solució justa i definitiva al seu situació, en condicions humanitàries crítiques. La mostra, que s’exposa a diferents municipis de la Comunitat Valenciana, es podrà visitar fins el 8 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament.

Es tracta d’una exposició organitzada per UNRWA (Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient)-Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, amb el propòsit de donar a conèixer la situació de les persones refugiades de Palestina a Gaza, inaugurada este matí, coincidint amb el Dia del Cooperant.

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha participat este matí a la inauguració de l’exposició, juntament amb la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, Lola Bañón, membre d’honor de l’UNRWA, i la directora general de Cooperació, Xelo Angulo. Han participat també la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, el regidor d´Hisenda, Borja Sanjuan, i el regidor de Turisme e Internacionalizació, Emiliano García,

Maite Ibáñez, ha explicat que “és important col·laborar amb l’UNRWA en el suport d’una exposició que afavoreix una major comprensió, coneixement i sensibilització de la situació actual de la població refugiada palestina”. Sens dubte, “instal·lar l’exposició és un lloc tan transitat com la plaça de l’Ajuntament va a contribuir a la seua visibilitat”.

L’exposició consta de 8 tòtems que contenen 24 vinils amb testimonis i fotografies que contextualitzen la situació actual de les persones refugiades de Palestina. La mostra se centra en 14 històries, i permet escanejar amb el telèfon mòbil els codis QR que acompanyen cada un dels testimonis per escoltar-los.

Per la seua banda, Lola Bañón, ha exposat que “les persones refugiades de Palestina estan profundament marcades pels conflictes, exacerbats per la falta de progrés polític i les pressions sobre el finançament i les operacions d’UNRWA. Hi ha un sentiment aclaparador de crisi existencial. En 2021 la situació no ha canviat, però les seues històries ja no ressonen en la consciència col·lectiva com ho feien abans. Un any després que l’ONU avançarà que Gaza seria inhabitable, la seua població segueix vivint sota un bloqueig que dura ja més de 14 anys, més de 5000 dies d’un “confinament” il·legal segons el dret internacional”.

“Esta es la raó de que ‘Una altra franja per a Gaza’ amb l’objectiu fonamental de posar el focus en la situació de les persones refugiades de Palestina a Gaza i treballar junt amb la ciutadania, perquè els refugiats i refugiades de Palestina tinguen la seua “franja” en les nostres vides a través de la qual treure el cap pel món, explicar-nos la seua història i escapar per un moment del bloqueig sota el qual viuen”, ha afegit.

Esta exposició es basa en la campanya www.OtraFranjaParaGaza.com que han fet des de l’organització. La campanya posa el focus a Gaza, objectiu d’intervenció clau per UNRWA. Una comunitat de 5,6 milions de persones, quasi la quarta part de la població refugiada del món. Des de fa quasi set dècades, l’Agència ha estat l’encarregada de garantir l’accés a educació, sanitat, ajuda humanitària i servicis socials als refugiats i refugiades de Palestina. “Una població que viu acollida a Síria, el Líban, Jordània i el territori Palestí ocupat (la franja de Gaza i Cisjordània), a l’espera una solució justa i definitiva a una situació tan difícil com injusta”, segons l’organització.

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, dóna suport a la UNWRA, en la seua atenció a la població palestina, a través de les diferents convocatòries de subvencions en matèria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, Acció Humanitària i Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, finançant sis projectes en 2019 i 2020. a més, Ibáñez ha indicat que “esta corporació municipal ha reforçat el seu compromís en l’atenció a les persones refugiades palestines a través de mocions de suport a el poble palestí o declaracions institucionals, com la de suport a la ciutat d’Hebron (Palestina)”. “Estes declaracions van marcar l’inici de la relació de cooperació tècnica entre els dos municipis, que s’està executant en l’actualitat”. Més recentment, després dels últims esdeveniments ocorreguts en els territoris palestins ocupats, la regidoria de Cooperació a al Desenvolupament i Migració va impulsar una moció de suport a el poble palestí, que va ser aprovada en el Ple de el 27 de maig de 2021