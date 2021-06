València acull l’iglú de reciclatge de vidre més gran del món amb motiu de la celebració de l’Eurobasket Femení 2021

Connect on Linked in

“Vull felicitar a Ecovidrio per esta campanya tan motivadora, “Reciclar vidre, 100% d’encert”, que des de hui i fins al 27 de juny duu a la nostra ciutat este contenidor de 8 metres d’altura, el més gran del món, i dotze iglús gegants en forma de pilota de bàsquet que, durant els dies que dure el campionat Eurobasket Femení, se situaran en diferents punts de la ciutat”. El vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat este matí la campanya, acompanyat per la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà; el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa; i el director de màrqueting d’Ecovidrio, Borja Martinera.

L’acte ha comptat també amb la presència de la secretària autonòmica d’Emergènclia Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, i de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé. L’Eurobàsket Femení 2021 (XXXVIII Campionat Europeu de Bàsquet Femení) se celebrarà conjuntament a València i a les ciutats franceses de Lió i París entre els dies 17 i 27 d’este mes de juny. La competició està organitzada per la Confederació Europea de Bàsquet (FIBA Europa), i les federacions Francesa i Espanyola de Bàsquet. Un total de setze seleccions nacionals afiliades a FIBA Europa competiran pel títol europeu, l’actual portador del qual és l’equip d’Espanya, vencedor de l’Eurobasket 2019.

A la nostra ciutat, les trobades esportives se celebraran en les instal·lacions de la Fonteta. I ací precisament es col·locarà un dels iglús en forma de pilota de bàsquet, a més d’al costat del Palau de les Arts Reina Sofia, el Palau de la Música i el Mercat de Colón, entre altres.

El vicealcalde, Sergi Campillo, ha agraït a la Federació Espanyola de Bàsquet “la seua implicació en el reciclatge de vidre”, i ha destacat la “importància que el món de l’esport faça una aposta per la sostenibilitat i les polítiques verdes”. Campillo ha felicitat també a Ecovidrio per la campanya, i ha destacat que els colors del macroiglú de la plaça de l’Ajuntament “són els que portarà la selecció espanyola en este Eurobásquet Femení, a la qual desitgem moltíssima sort”.

Els trofeus que s’entregaran a les 5 millors jugadores d’este Eurobàsket són obra de Sara Sorribes, i han sigut elaborats amb material reciclat, “tota una aposta per la innovació i l’originalitat que, de ben segur, no passarà inadvertida”, ha subratllat Campillo.

ESPORT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

El vicealcalde ha destacat les coincidències entre l’esport i la lluita contra el canvi climàtic i el reciclatge: “tenen moltes coses en comú: la col·laboració, l’esforç, la constància… I per això ens agrada tant esta iniciativa”. De fet, Campillo ha destacat “les bones dades de reciclatge que cada any acumulem a València, des de la responsabilitat ciutadana”. Des de l’any 2015, el reciclatge de vidre a la ciutat ha augmentat un 8%: dels 12.100.000 quilos d’envasos de 2015 als més de 13.100.000 quilos de 2020. El vicealcalde ha assenyalat “la conscienciació de la ciutadania, junt amb les campanyes posades en marxa per l’Ajuntament i l’augment d’un 32%, dels contenidors de vidre (de 2.047 en 2015 a 2.710 en l’actualitat)..

Tot això ha fet possible evitar l’emissió de 7.618 tones de CO₂ (l’equivalent a retirar de la circulació 3.557 cotxes durant un any); l’extracció de 15.763 tones de matèries primeres (més de 1’5 vegades el pes de la Torre Eiffel) i estalviar 9.831 MWh d’energia. “Estes xifres són molt bones–ha assenyalat el vicealcalde- però des de l’Ajuntament de València volem millorar-les, i per això continuem treballant i invertint en la millora de la gestió de residus. El gran repte de l’emergència climàtica, ha de servir-nos com a motor, per a portar endavant les transformacions necessàries”.

La consellera Mireia Mollà ha explicat que el concepte que uneix totes les iniciatives que se sumen en la campanya és la superació, “després d’un any tan difícil per a l’organització d’actes, per a la celebració de trobades esportives i fins i tot per a continuar avançant en el reciclatge”.

Per part seua, el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, ha agraït a l’Ajuntament i a tots els agents implicats en la celebració del campionat i en la campanya de sostenibilitat la seua aposta i el seu exemple. Finalment, el director de màrqueting d’Ecovidrio, Borja Martinera, ha destacat també la col·laboració i el treball conjunt amb l’Ajuntament i amb totes les entitats participants.