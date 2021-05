València acull un Congrés Internacional per tractar els reptes del Feminisme

Connect on Linked in

València acollirà, entre el 14 i 16 de maig, el Congrés Internacional ‘Pensar el feminisme, una mirada global’, en què teòriques i activistes de tot el món tractaran els reptes del feminisme. La trobada s’emmarca dins de les accions de la xarxa Biblioteques en Igualtat, un projecte de l’associació Clásicas y Modernas per recuperar i donar visibilitat a les obres d’autores femenines a la qual pertany l’Ajuntament. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat que “cal completar el relat de la història on les dones hem sigut completament anul·lades”.

La setmana que ve i per espai de tres dies, València acollirà el Congrés Internacional ‘Pensar el feminisme, una mirada global’, organitzat per l’associació Clàssiques i Modernes, entitat nacional per a la igualtat de gènere en la cultura, dins del projecte Biblioteques en igualtat, que es desenvolupa des de 2018 i al qual s’han sumat biblioteques i universitats de tot Espanya. L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Acció Cultural, es va adherir a esta xarxa l’any 2019 i patrocina el congrés junt amb altres institucions.

Serà una trobada híbrida (presencial i online), conduïda i moderada des d’un plató condicionat per a la transmissió de les diferents senyals internacionals, que reunirà en una mateixa sala virtual teòriques i activistes de prestigi de tot el món i donarà veu a líders i filòsofes procedents de diversos continents.

El programa començarà el pròxim divendres dia 14 de maig, i conclourà el diumenge dia 16. Durant estos tres dies es comptarà amb figures com ara; Amelia Valcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política, membre del Consell d’Estat i referent del feminisme de la igualtat; Najat El Hachmi, escriptora espanyola d’origen marroquí, premi Nadal de novel·la 2021; Wassyla Tamzali, advocada, escriptora i militant feminista algeriana, referent del feminisme laic al món àrab-mediterrani; Victòria Sendón, filòsofa, escriptora, referent a Espanya del feminisme de la diferència; Sheila Jeffreys, professora de Ciència Política a la Universitat de Melbourne (Austràlia) i activista i referent del feminisme lesbià; Maxine Deirdre, sociòloga i professora a la University College de Londres; la filòsofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda, o l’escriptora Laura Freixas. A ellas se sumen altres intel·lectuals procedents d’Argentina, Mèxic o la República Dominicana, com ara Raquel Rosario, Laura Lecuona i María José Binetti.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha manifestat que “des de les biblioteques municipals estem encantades de col·laborar en este important congrés internacional, en què anem a tractar els reptes els quals ha d’afrontar el feminisme global en l’actualitat”. “Les biblioteques són llocs per a la reflexió, el coneixement i el pensament; de fet, dins de el projecte compartit de Biblioteques en Igualtat, hem posat en marxa diverses accions, com ara la compra de llibres amb perspectiva de gènere, cicles de conferències per visibilitzar l’espai de la dona en la cultura o les celebracions del Dia Internacional de les Dones, perquè cal completar el relat de la història on les dones hem sigut completament anul·lades”.

La inauguració d’este congrés, que serà seguit a través d’un senyal en directe d’streaming per diferents plataformes i que a falta d’una setmana de l’inici porta registrades milers d’inscripcions, tindrà lloc el proper divendres dia 14 a partir de les 10 hores amb les intervencions d’obertura d’Anna Caballé, presidenta de Clàssiques i Modernes; la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez; Carmen Amoraga, directora general de Cultura de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, i Carmen Calvo, vicepresidenta del govern d’Espanya.