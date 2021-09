València acull una jornada internacional sobre estratègies de control del mosquit tigre

Connect on Linked in

L’activitat té lloc al complex esportiu i cultural de la Petxina i serà traduïda simultàniament a l’anglés

Com a conclusió a les dos setmanes que ha durat el curs internacional sobre qualitat de les mesures de control davant de mosquits invasors, demà divendres se celebrarà a València la ‘Jornada d’estratègies sobre el control del mosquit tigre’, que tindrà lloc entre les 9 i les 14 hores al complex esportiu-cultural de la Petxina.

La jornada anirà dirigida tant a tècnics de control de mosquits com a responsables municipals de sanitat i medi ambient, gestors polítics i representants d’altres institucions interessades. L’objectiu d’este esdeveniment és donar a conéixer els principals resultats observats durant el curs pel comité d’experts internacionals.

El curs internacional va començar el passat 14 de setembre amb sessions pràctiques de caràcter cientificotècnic i aplicat. Els 20 alumnes triats, procedents de diferents països d’Europa, han recorregut la ciutat per aplicar eines i estratègies de control de mosquits Aedes urbans (com per exemple el mosquit tigre) que poden implementar-se actualment a Europa. El curs ha avaluat les eines de control clàssiques (tractaments insecticides convencionals) així com noves estratègies basades en la tècnica de l’insecte estèril. També s’han dut a terme assajos amb diferents tipus de paranys per investigar la seua eficàcia en la captura i monitoratge del mosquit tigre.

La iniciativa està promoguda i finançada per l’Agència Internacional d’Energia Atòmica i els projectes finançats amb fons europeus “Aedes Invasive Mosquitoes Cost Action” i “MediLab Secure”. L’Ajuntament de València, juntament amb la Universitat de València (UV) i l’empresa Laboratoris Lokímica, s’encarreguen d’organitzar tant el curs com esta jornada de conclusió. El director tècnic de Lokímica, professor associat de Parasitologia de la UV i expresident de l’Associació Europea de Control de Mosquits, Rubén Bueno, és el director del curs internacional.

La jornada comptarà amb 12 professionals en control de mosquits que actuaran com a ponents experts en les diferents estratègies de control. També hi haurà torns de preguntes perquè totes aquelles persones inscrites puguen plantejar els seus dubtes. A més de la participació dels 20 alumnes que han seguit el curs, la jornada estarà oberta a tot aquell que s’inscriga a través de l’adreça de correu <mosquitotigre@valencia.es>.

València es posiciona així com a “ciutat espill” d’Europa en esta matèria i ajuda a extraure conclusions d’una millor gestió de les espècies de mosquits invasors que proliferen en moltes urbs del continent. Al seu torn, els resultats més positius podran incorporar-se en un futur pròxim a l’elenc d’estratègies per lluitar contra el mosquit tigre.