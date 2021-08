València amb set banderes blaves en les seues platges en 2021

Connect on Linked in

Fins set banderes blaves tornaran a hissar-se enguany en les platges de València, tant pel que fa a les urbanes (la Malva-rosa i el Cabanyal), com a les del sud (Arbre del Gos, El Saler, La Garrofera, La Devesa i Recatí-Perellonet)

El regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, ha destacat la trajectòria de les platges de la ciutat des de 2016 i els resultats excel·lents de les diverses anàlisis que testen la qualitat de l’aigua i l’arena de totes les nostres platges, inclosa la de Pinedo, on ofereix un servici extra per a milers de famílies valencianes amb gossos, gràcies a la Platja-Can

El regidor ha explicat que l’Ajuntament té un compromís per oferir els millors servicis a la ciutadania i a les persones que visiten València, tot respectant el medi ambient i satisfent les necessitats de les persones usuàries, el que comporta un any més, i ja en van sis consecutius, el reconeixement del jurat internacional convocat per la Fundació Europea d’Educació Ambiental, encarregat de valorar les ofertes presentades per cada municipi

Estos reconeixements se centren en la qualitat de l’aigua i els servicis oferits juntament amb el respecte mediambiental

El regidor ha afirmat que la dedicació de l’equip de govern a les platges de la ciutat ha permés comptar amb diverses certificacions al sistema de gestió, com ara el compliment de normes de qualitat turística, de gestió ambiental o d’accessibilitat, entre altres

A més, ha posat en valor la varietat de servicis oferits en les platges per atendre els gustos i les necessitats de les persones usuàries

Des de 2016 totes les platges de la ciutat de València han obtingut la bandera blava, inclosa la de Pinedo, que únicament ha deixat d’entrar en el concurs per poder satisfer la necessitat social de milers de persones que conviuen amb gossos i que ara disposen en Pinedo de la Platja-Can, segons ha assenyalat el regidor

Grezzi ha manifestat la seua satisfacció “per consolidar un any més l’excel·lent nivell aconseguit per les nostres platges” i ha ressaltat el treball fet “en un període complicat, per la pandèmia”, motiu pel qual ha volgut agrair l’esforç realitzat pel personal de l’Ajuntament per posar les platges a la disposició de la ciutadania i en excel·lents condicions des del primer dia de la temporada de bany