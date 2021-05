València ampliarà el camp de futbol del barri de torrefiel i mantindrà la zona verda

Connect on Linked in

La Redigoria d’Esports i la Regidoria d’Ecologia Urbana van a treballar en el projecte de reforma integral del parc de Torrefiel per donar resposta a les reivindicacions veïnals que demanaven l’ampliació del camp del futbol i el manteniment de la superfície enjardinada, segons han explicat la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, i el vicealcalde de València i responsable d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L’Ajuntament de València aprovarà en la Junta de Govern Local el projecte d’execució d’ampliació del camp de futbol 11 de Torrefiel, una obra que les veïnes i els veïns del barri han reivindicat durant anys. La intervenció, que compta amb un pressupost d’execució material per un import de més 483.000 €, sent el pressupost de licitació de més de 696.000 €, donarà lloc a un camp que se situarà a l’interior d’una parcel·la d’ús dotacional de zona verda amb ús esportiu reflectit pel camp de futbol existent i un edifici de vestuaris. El solar és lleugerament rectangular i limita al nord amb la el carrer Rafael Company, este amb el Camí de Moncada, al sud amb el carrer Manuela Ballester i a l’oest amb el carrer Riu Segre. L’accés es pot realitzar a peu per algun d’estos carrers. El camp de futbol actual es troba en posició central al parc, lligat a un edifici de vestuaris i al recinte s’accedeix a peu per l’oest de la parcel·la, encara que tenim altres dues entrades per als vianants pel nord i sud del camp. En cas de necessitar accés rodat hi ha una porta al sud del recinte del camp de futbol.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé ha explicat que “després d’anys de reivindicació històrica de les veïnes i els veïns de Torrefiel, dels centenars de famílies dels xiquets i xiquetes que juguen a l’equip del barri, per fi podem dir que ampliarem el camp de futbol 8 a un de futbol 11”. “El treball es realitzarà coordinadament amb la regidoria d’Ecologia Urbana i respectant, per davant de tot, les zones verdes i enjardinades”, ha afegit.

El vicealcalde de València i regidor de Parcs i Jardins, Sergi Campillo, ha detallat que “des de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins anem fer un projecte de reforma integral per a donar cabuda al camp de futbol 11 i redactarem un projecte de tot el jardí per a annexar-li altres parts que ara no estan integrades i evitar la pèrdua de zona verda”. Campillo ha destacat que este projecte serà presentat als veïns i veïnes del barri “amb els quals volem dialogar per donar resposta a les seues necessitats i expectatives”.