València aposta per renaturalitzar el talús de les vies del tren en el barri de Sant Isidre

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este divendres amb el president de l’Associació de Veïns de Sant Isidre, José Luis Ceballos

L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Ecologia Urbana, aposta per renaturalitzar i adecentar el talús de les vies del ferrocarril al seu pas pel barri de Sant Isidre. L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este matí amb el president de l’Associació de Veïns de Sant Isidre, José Luis Ceballos, a qui ha subratllat el compromís del Govern municipal per a portar endavant esta iniciativa, així com altres assumptes d’interés al barri, com la recuperació del conjunt històric (carrer de Pau i Camí Vell de Torrent), el insistir en el soterrament de les vies del ferrocarril i del metro (FGV), i l’ús dotacional de l’alqueria dels Frares.

De fet, des de l’Associació de Veïns i Veïnes de San Isidro s’ha sol·licitat a l’alcalde la mediació de l’Ajuntament amb ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) perquè cedisca a la ciutat el talús en qüestió, que està situat al costat de les vivendes. Tal com ha explicat Joan Ribó, «la idea és millorar a curt termini l’entorn de les vies, enjardinant el talús, obrint el carrer dels Gremis i incorporant un nou pas de vianants per a salvar la barrera ferroviària, actuacions que suposarien una notable millora en la qualitat de vida d’este àmbit urbà, així com un increment de la qualitat ambiental i de la biodiversitat». El president de l’associació de veïns ha presentat a l’alcalde un model a seguir basat en el projecte de similars característiques que s’ha dut a terme en la localitat catalana d’Esplugues del Llobregat.

Tant l’alcalde, Joan Ribó, com el representant veïnal José Luis Ceballos han coincidit que la millora paisatgística i ecosistèmica permetrà també dignificar l’entorn en el polígon Vara de Quart. Cal recordar que l’Ajuntament està impulsant actualment la transformació d’este polígon en un hub tecnològic i d’innovació que siga complementari dels pols en consolidació de la Marina i Ciutat de l’Artista Faller. I, a més, ha subratllat Joan Ribó, «esta iniciativa entronca amb la idea més àmplia de la renaturalització del nou llit del Túria, el Corredor Verd, que volem impulsar des de l’Ajuntament per a la València Sud».

L’alcalde s’ha compromés a negociar amb ADIF la cessió a la ciutat dels vessants del talús, de manera que es puga alliberar sòl per a poder obrir el carrer dels Gremis des de Mariano de Cavia fins el Camí Nou de Picanya sobre la petjada que projecta i envaeix, en la línia de l’obertura del carrer, la rampa d’accés a l’antiga estació Vara de Quart. Esta estació està en desús des de 2010, quan es va traslladar tota l’activitat a la nova estació València-Sant Isidre. «pel que manca de sentit mantindre-la i per tant és l’oportunitat per a obrir el carrer», ha explicat José Luis Ceballos.

La proposta veïnal passa per eliminar el «gep» que projecta la rampa d’accés a l’antiga estació Vara de Quart, la qual cosa alliberaria espai suficient per a poder obrir el carrer dels Gremis amb una amplària suficient per a permetre el trànsit de vehicles, «la qual cosa facilitaria la mobilitat en el barri». Així mateix, la proposta inclou efectuar un pas inferior en el talús, que connectaria la zona històrica del carrer de Sant Isidre i facilitaria la mobilitat de les persones residents en el barri i del personal que treballa en els tallers i cotxeres de l’EMT.

Durant els anys 2007 a 2010 la Societat València Parc Central va executar l’accés de l’AVE a València i una sèrie d’obres complementàries, com la nova Estació València-Sant Isidre i el Nus Sud, la qual cosa va propiciar el tall de la línia fins a l’Estació del Nord. Es va executar un pas inferior, en les obres de connexió de la línia de rodalia al Nus Sud que, hui dia, es troba totalment abandonat.

Durant la reunió s’han abordat també altres assumptes d’interés per a Sant Isidre, com la proposta de millora de l’ordenació urbana del conjunt històric del carrer de Pau, un entorn singular de cases de poble i horts, mitjançant una modificació del planejament que permitisca configurar una espai públic previ semblant a la plaça de Patraix per a articular aquest entorn degradat amb l’eixample del barri. L’alcalde ha reforçat la idea treballada per l’entitat veïnal conjuntament amb els tècnics municipals de planejament amb la voluntat de portar-la endavant.