València aprova dos plans de 12,3 milions per a la recuperació econòmica i l’ocupació

Bernabé destaca que els dos programes permetran la contractació de quasi 400 persones i ajudaran a consolidar el teixit econòmic de la ciutat

L’Ajuntament de València ha aprovat en la Junta de Govern Local dos expedients per a impulsar la recuperació econòmica i fomentar la contractació a la ciutat. Estos dos plans suposen una inversió per part del consistori de més de 12,6 milions d’euros i tenen com a objectiu principal ajudar el teixit econòmic de València a superar els efectes derivats de la pandèmia. La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha subratllat la importància d’estos dos plans municipals que contribuiran a oferir una oportunitat de treball per a quasi 400 persones i, d’altra banda, a consolidar els negocis que han resistit els embats de la crisi sanitària.

“Abans d’acabar l’any, des de l’Ajuntament de València continuem treballant en la recuperació econòmica de la nostra ciutat. Hem aprovat dos punts importantíssims per a eixa recuperació econòmica com és, d’una banda, l’aprovació dels nostres pròxims plans d’ocupació. A través d’esta eina, entraran a treballar quasi 400 persones al consistori entre els plans Empuju i Ecovid que té un pressupost de 10 milions d’euros. Estos dos plans estan destinats a donar una oportunitat laboral tant a joves com a aturats de llarga duració”, ha detallat Bernabé.

El programa Empuju, que compta amb finançament de Labora, està dotat amb un pressupost total de 5,5 milions d’euros i permetrà la contractació a l’Ajuntament de València d’un total de 175 persones menors de 30 anys per un període de 12 mesos a jornada completa. Pel que respecta al programa Ecovid, es disposa una dotació de 4,2 milions d’euros i consisteix en la contractació de 169 persones desocupades d’almenys 30 anys per un període de 12 mesos.

Nous negocis

També s’ha aprovat el pagament de 435 subvencions en el marc dels programes Emprén, Emplea i Emplea Joves que tenen com a objectiu la promoció de les activitats econòmiques en el terme municipal de la ciutat de València. En total, el consistori destinarà un total de 2,6 milions d’euros a ajudar els negocis de nova creació de la ciutat i a aquells que hagen incorporat a les seues plantilles nous treballadors durant el període de pandèmia.

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics ha incidit en la importància d’estes ajudes Empren “per a noves empreses i també per a la contractació i consolidació de moltes de les nostres empreses que, en estos mesos de pandèmia, han patit molt però, així i tot, han sigut valents, han emprés un negoci o han continuat contractant persones al seu càrrec per a continuar fent d’esta ciutat una ciutat capdavantera i referent en l’eixida de la crisi i en la recuperació econòmica”, ha conclòs Bernabé.

Estes ajudes han arribat a 435 beneficiaris en tota la ciutat. 150 corresponen al programa Emprén, que ha comptat amb un pressupost de 867.000 euros; 152 al programa Emplea, amb un pressupost de 865.000 euros; i 133 al programa Emplea Jove, que disposava de 870.000 euros de pressupost.

El programa Emprén abasta a persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial i s’hagen donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l’1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i que el local on desenvolupe la seua activitat estiga en el terme municipal de València.