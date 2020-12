València aprova el Pressupost de 2021 amb quasi 915 milions

Connect on Linked in

El govern municipal de València compta amb un pressupost de més de 914 milions d’euros per gestionar l’Ajuntament de València durant l’any 2021.

El Ple definitivament ha aprovat este document econòmic amb el suport dels dos equips que conformen l’executiu local (Compromís i el Partit Socialista), l’abstenció del grup Ciutadans, i sense l’aval del Partit Popular i Vox.

En el debat previ a este acord, durant l’última sessió plenària d’un any marcat per la pandèmia del coronavirus, l’equip de govern ha defés este nou pressupost “que determinarà les polítiques de l’any venider i que és fruit de l’Acord Marc per a la Recuperació i Reconstrucció de València, signat per 33 de 31 membres de la corporació i que registra un increment d’uns 17 milions d’euros respecte als de l’exercici actual.

En el debat previ a este acord, que s’ha desenvolupat conjuntament al d’altres assumptes relacionats amb la Hisenda Pública, el regidor Vicente Montáñez, de Vox, ha tornat a parlar dels “pressupostos de la mort”, que –segons les seues paraules- “es presenten amb 16,5 milions més de despesa i una amortització de deute per a endeutar el consistori”.

Per la seua part, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, que ha recordat que ha presentat, entre al·legacions (319) i reclamacions, unes 330 propostes, ha explicat que “la intenció del seu grup és arribar a acords perquè el Pacte de Reconstrucció no es quede en paper mullat”.

La portaveu del Partit Popular (PP), María José Catalá, ha lamentat “que el document no haja incorporat peticions de professionals afectats (CEV i HOSBEC) per la pandèmia”. Segons Catalá l’equip de govern no ha baixat el rebut de l’aigua, no ha realitzat una línia d’ajudes específiques per a hostalers, es nega a comprar mascaretes per a la població més vulnerable entre altres alegacions.

En la sessió plenària també s’ha debatut les tarifes de l’operació de leasing per a renovar la flota amb 81 autobusos, una actuació que -segons ha assegurat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi- “marca la diferència entre l’anterior i l’actual govern que treballa per a donar un servici de transport públic de qualitat a la ciutadania”.