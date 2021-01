València aprova sol·licitar fons de la Comissió Europea per al desplegament de polítiques verdes

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha aprovat sol·licitar ajudes de la Unió Europea per a desenvolupar projectes de l’agenda verda europea en àrees com economia circular, participació ciutadana i eficiència energètica. Així ho ha anunciat el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, en acabar la Junta de Govern Local. Campillo ha afirmat que “la Unió Europea està destinant molts diners a projectes per construir una societat més resilient davant el canvi climàtic, a les energies renovables i a l’economia circular”.

Es tracta de fons de la Comissió Europea per a la desaparició dels gasos d’efecte hivernacle en 2050 i l’assoliment d’un objectiu de creixement econòmic sostenible que reduïsca la contaminació, no explote els recursos i fomente l’economia circular. Els fons previstos per la Comissió s’inclouen dins de la coneguda com a agenda verda europea i l’Ajuntament de València els sol·licitarà per a diversos projectes d’eficiència energètica i energia verda, per a la consecució de l’economia circular i per al foment de la participació ciutadana en les polítiques mediambientals.

En concret, les ajudes es destinaran d’una banda a l’eliminació de residus i la implantació de l’economia circular i d’altra, a un projecte pilot per a fomentar l’eficiència energètica d’edificis antics al barri de Natzaret de València. Es tracta d’edificacions dels anys cinquanta i seixanta, que disposen de barreres arquitectòniques i, per les característiques dels seus materials constructius, no són eficaços des del punt de vista energètic. Les ajudes comunitàries permetrien la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora dels habitatges des del punt de vist energètic.

En aquest sentit, l’equip de govern ha donat el vistiplau a la incorporació de València a l’Acord de París sobre canvi climàtic. Sergi Campillo ha recordat que “ens sumem a la voluntat de fer una transició cap a una ciutat descarbonitzada amb la introducció d’energies renovables”. A propòsit d’aquest assumpte, la Junta de Govern s’ha felicitat per la tornada dels Estats Units a la lluita contra el canvi climàtic. Campillo considera que “els Estats Units ha tornat al sentit comú en aquesta matèria amb la nova presidència de Joe Biden. Els Estats Units és la primera potència del món en matèria econòmica i ha de triar un camí més col·laborador”.

REFORÇAMENT DEL TELETREBALL

La Junta de Govern també ha aprovat en la seua reunió de hui la realització de les despeses necessàries per a fomentar el teletreball i l’administració electrònica de l’Ajuntament davant la covid-19. Concretament, el govern municipal ha decidit renovar les 2.000 llicències del programa Citrix, que permet als funcionaris treballar des de casa i que ha estat premiada com una de les millors experiències de teletreball de l’Estat. Igualment, es reforça l’assistència tècnica informàtica per a garantir els tràmits electrònics i les reunions virtuals, s’incrementa el servici telefònic i l’ús de la plataforma integrada d’administració electrònica del consistori i s’incrementen les prestacions tècniques del servei de padró per evitar cues i aglomeracions.

A més, la Junta de Govern ha donat el seu vistiplau a l’adjudicació provisional del servici d’orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat al barri del Cabanyal-Canyamelar. Es tracta d’un contracte de 265.147 euros més IVA. El servici d’orientació i informació és complementari a les tasques que ja desenvolupen els servicis socials en aquest barri. En paral·lel s’ha contractat l’execució de les obres de reforma de local ubicat al carrer Mijares, 24 per al seu ús com a oficina d’atenció a aquestes famílies per altres 86.915,45 euros, IVA inclòs.

També s’ha aprovat en Junta de Govern Local el projecte del nou carril bici dels carrers José Aguilar i José María Haro nascut dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018. El carril bici, de 620 metres, bidireccional i segregat sobre calçada, connectarà els existents entre el carrer de Jeroni de Montsoriu i l’avinguda de Blasco Ibáñez a través dels carrers de José Aguilar i José María Haro i donarà servici als barris d’Aiora i de l’Illa Perduda en el districte de Camins al Grau.

Per últim, la Junta de Govern Local ha aprovat una línia d’ajudes d’1.520.000 euros per a les empreses, autònoms i associacions culturals de València. En total són 420 subvencions que es concediran entre les associacions sense ànim de lucre, les empreses culturals i els autònoms amb domicili fiscal en València. Les subvencions estan destinades a empreses dedicades al món cultural llevat de les arts escèniques, que es troben dins d’altres línies financeres.