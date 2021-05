València aprovarà el nomenament d’Alberto Aznar com a nou gerent de AUMSA

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aznar, que ocupa la direcció general de la EVHA, s’integrarà en l’equip d’Urbanisme que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, l’1 de juliol

L’empresa municipal Aumsa aprovarà en la pròxima reunión del seu consell d’administració el nomenament d’Alberto Aznar com a nou gerent de l’entitat dependent de l’Ajuntament de València. Aznar s’incorporarà a l’equip de la Regidoria d’Urbanisme, dirigit per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, per a “donar un impuls a les polítiques municipals d’habitatge i desenvolupament urbà”.

Aznar assumirà la gerència de Aumsa després del seu pas per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) de la Generalitat Valenciana, on exerceix des de 2019 com a director general. El nou gerent de l’empresa municipal té una dilatada trajectòria vinculada a les polítiques d’habitatge, és llicenciat en Dret i doctorand en plataformes digitals d’allotjament, dret a l’habitatge i ciutat.

El nou gerent substituirà en el càrrec a José Antonio Martínez Roda qui, durant la seua gestió al capdavant de l’empresa municipal, ha aconseguit sanejar els comptes de l’entitat i desenvolupar el pla d’habitatge més ambiciós de l’Ajuntament de València. Martínez Roda va ser l’impulsor de la signatura del conveni amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a finançar el Pla d’Habitatge municipal.

Aznar prendrà el testimoni de Martínez Roda al capdavant de l’empresa pública Aumsa el pròxim 1 de juliol a conseqüència de la seua pròxima jubilació.