València autoritza la xifra més alta d’inversions en la seua història a 30 de novembre

Borja Sanjuán destaca que s’ha aconseguit un “rècord” d’inversions perquè la ciutat “siga una de les primeres a superar els estralls de la covid”

L’Ajuntament de València ha autoritzat a 30 de novembre un total de 131.794.213 euros en inversions, una xifra “històrica” que no s’havia aconseguit mai a estes altures de l’any, segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán. Este volum d’inversió “rècord” supera en quatre milions la dada més alta que s’havia registrat fins hui i que es va produir el mes de novembre de l’any passat amb 127.428.638 euros. Sanjuán ha destacat que esta xifra “històrica” d’inversions autoritzades al mes de novembre es produïx, a més, “l’any clau de recuperació econòmica” després de la pandèmia.

“L’Ajuntament de València ha autoritzat ja el mes de novembre quasi 132 milions d’euros en inversions en este any 2021, la qual cosa suposa multiplicar per dos el que s’adjudicava amb l’anterior govern i, per tant, estem en un any rècord d’inversions que està ajudant al fet que siguem una de les ciutats que més prompte està superant els estralls econòmics de la covid i que, per exemple, en esta ciutat hi haja ja més gent treballant que abans de la pandèmia”, ha assegurat el regidor.

La inversió autoritzada el mes de novembre “dobla de sobra” el volum autoritzat, per exemple, l’any 2014 o l’any 2015, quan l’Ajuntament de València havia autoritzat al mes de novembre 59,5 i 61 milions respectivament. “La xifra d’inversions autoritzades, de fet, no ha deixat de créixer des de 2015, i en 2016, amb el govern de Rialto, ja es van superar els 100 milions d’euros”, ha assenyalat l’edil.

Sanjuán ha indicat que “els dos anys amb un major volum d’inversió autoritzada, és a dir, que efectivament es produirà perquè compta amb el vistiplau per a la seua execució, s’ha donat en els dos últims anys”. En 2020, la xifra va arribar a 127,4 milions d’euros i al novembre d’este 2021 ja s’ha superat esta quantitat per a pràcticament aconseguir els 132 milions d’euros.