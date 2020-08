València avança amb ‘Connecta VLCi’ en la transformació digital fent “intel·ligents” 194 edificis de la ciutat

Connect on Linked in

L’objectiu és “aconseguir una ciutat més sostenible, tecnològica, connectada, social i participativa que millore la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania”

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, i la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, han presentat este matí en roda de premsa ‘Connecta VLCi’, un projecte que segons Fuset “busca convertir en intel·ligents vora 194 edificis de la ciutat per a millorar la vida dels valencians i les valencianes i avançar en esta transformació digital”. Per la seua part, Notario ha apuntat que “l’objectiu principal és aconseguir una ciutat més sostenible, tecnològica, connectada, social i participativa que millore la qualitat de vida de la ciutadania proporcionant servicis de valor i millorar l’eficiència i sostenibilitat municipal”. La iniciativa compta amb un pressupost de 5 milions d’euros, dels quals 2,5 els sufragarà Red.es ja que la ciutat de València és beneficiària de la Convocatòria de Pilots d’Edificis Intel·ligents.



Fuset ha recordat que “València té un oficina de ciutat intel·ligent que és pionera quant a les administracions locals, de fet tenim una plataforma que ens ha fet liderar un grup internacional de la ITU” i ha posat en valor que” València té una estratègia de smartcity molt ambiciosa, amb una oficina pionera que desperta l’interès d’altres ciutats del món com Nova York, i això ens fa portar diversos projectes com este”. “Connecta VLCi és una iniciativa que busca convertir en intel·ligent vora 194 edificis de la ciutat i una oportunitat de millorar la vida dels valencians i les valencianes i avançar en esta transformació digital dels propis servicis municipals”, ha explicat Fuset.



El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica ha remarcat que “volem dotar d’intel·ligència a 194 edificis de la ciutat, no sols dependències municipals, la qual cosa ens obri la porta a oferir nous servicis a la ciutadania i millorar al mateix temps la sostenibilitat i eficiència dels recursos municipals”. Una iniciativa que Fuset assegura que “a la llarga ens farà estalviar recursos municipals i millorar la nostra presa de decisions com a equip de govern gràcies a les dades en temps real que ens oferirà un major coneixement”.



‘Connecta VLCi’ conforma un dels huit projectes beneficiaris de la Convocatòria de Pilots d’Edificis Intel·ligents de Red.es, entitat dependent del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i que s’emmarca en el Pla Nacional de Territoris Intel·ligents. D’esta manera, Red.es – gràcies a la confinanciación del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – sufragarà 2,5 milions d’euros i, els altres 2,5 milions restants, seran a càrrec del consistori valencià.



Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha puntualitzat que “l’objectiu principal és aconseguir una ciutat més sostenible, tecnològica, connectada, social i participativa per a millorar la qualitat de vida i benestar de la ciutadania i els seus visitants proporcionant servicis de valor i permetent una major eficiència en la prestació dels servicis públics”. En este sentit, Notario ha matisat que les eines que s’implementaran “permetran no sols generar nous servicis sinó enriquir els ja existents i, a més, realitzar un alineament amb l’estratègia de ciutat a més del foment per exemple del comerç de proximitat o la innovació social, entre altres coses”.



“La gestió centralitzada de tots els edificis que participen en este projecte ens permetrà entre altres coses realitzar o tenir una administració més eficient però sobretot més sostenible de totes les nostres instal·lacions. En tots els edificis en els quals intervindrem es monitoritzaran els espais i les instal·lacions mitjançant sonorització urbana de la qualitat ambiental exterior i interior, per a controlar consums i la seua verificació en temps real entre altres coses”, ha manifestat Notario, qui ha afegit que “podrem detectar consums fantasma o fugides d’aigua per a realitzar actuacions immediates per a atallar esta situació”.



CINC EIXOS D’INTERVENCIÓ



‘Connecta VLCi’ contempla un total de cinc actuacions que es duran a terme sobre un total de 194 edificis distribuïts pel terme municipal. En primer lloc està ‘Connecta Esports’, amb el qual el consistori valencià intervindrà un total de 58 instal·lacions esportives de la ciutat. “L’objectiu transversal és gestionar de manera eficaç estos centres i oferir nous servicis. Volem tenir una gestió global”, ha comentat Fuset, qui ha explicat que com a novetat es disposarà d’un sistema global de gestió i reserves que contemplarà el pagament de quotes i reserves així com la reserva de pistes i activitats de salut, horaris, formació, esdeveniments, jornades, etc, amb una possible extensió a clubs esportius i instal·lacions privades. Així mateix ha explicat que s’implantarà una sensorización urbana de la qualitat ambiental exterior i interiors mitjançant la utilització de sondes de temperatura, soroll, humitat, CO₂, contaminació lumínica, etc; així com es controlarà els accessos i detecció de presència i aforaments, això últim “especialment important en estos temps de coronavirus”. També s’automatitzaran determinades tasques per a eliminar desplaçaments i estalviar energia que contribuiran a la millora de l’eficiència de les instal·lacions tècniques.



Pel que fa a ‘Connecta Museus’, que afectarà un total de 22 museus de la ciutat de gestió municipal, es busca segons Fuset “aprofitar la digitalització per a gestionar més eficient estos recursos d’alt valor per a la ciutadania”. En este sentit s’habilitarà una Plataforma de Venda d’Entrades “per a comprar de manera anticipada les entrades a través dels dispositius mòbils o tauletes que permetrà evitar cues i controlar els aforaments” i a més “es millorarà l’experiència d’ús dels museus amb noves funcionalitats com la realitat augmentada o la geolocalització per a poder fer visites virtuals o de valor afegit, guies multimèdia que ofereixen informació addicional als usuaris i usuàries”, entre altres. A més, es monitoritzaran els espais i instal·lacions amb la sensorització urbana de la qualitat ambiental exterior i interiors i la millora de l’eficiència de les instal·lacions tècniques.



Pel que respecta a ‘Connecta Mercats’, que inclou a un total de 16 mercats, Notario ha posat en valor que “es busca potenciar el comerç de proximitat”. Més enllà del monitoratge d’espais i instal·lacions i la millora de l’eficiència d’instal·lacions tècniques, de la mateixa manera que ocorre amb els seus predecessors, s’apostarà per “una Plataforma de gestió de mercats per a compradors, venedors i gestors dels espais en els quals s’inclourà servicis online i pantalles de visualització de continguts així com una aplicació d’ús col·lectiu, que estarà integrada en APP València, mitjançant la qual s’oferirà nous servicis diferenciats i que millorarà l’experiència de compra”.



En l’àmbit educatiu, gràcies a ‘Connecta Escoles’ es disposarà en 98 col·legis de gestió municipal “d’una plataforma de conscienciació mediambiental que incloga servicis online així com la millora de l’eficiència mitjançant el monitoratge i actuació sobre els col·legis públics”. Un eix que Notario ha posat en valor perquè “seguix la línia de treball del Projecte 50-50, on hem aconseguit importants estalvis en consum energètic a més d’aconseguir una conscienciació de l’ús sostenible i responsable de les fonts d’energia”. “Ens permetrà tenir informació en temps real a través de pantalles del consum de cada centre, comparar-lo els uns amb els altres i prendre mesures”, ha afegit Notario, qui ha assenyalat que “demostra una vegada més l’aposta decidida i el compromís d’este equip de govern per millorar les infraestructures educatives que per a nosaltres és quasi una obsessió”.



I, en últim lloc, ‘Connecta Sostenible’, que perseguix “desplegar una plataforma global de gestió d’edificis, un mòdul de gestió energètica i la seua integració amb la plataforma de la ciutat”. Fuset ha explicat que alguns dels beneficis que s’estimen amb esta plataforma són: estalvi energètic; estalvi de costos de manteniment; contribució a la reducció de la petjada global de CO₂ i millora en l’eficiència d’ús de recursos; inventariat eficient dels recursos municipals i implantació de models BIM dels edificis municipals. El regidor ha recordat que “València és una de les tres ciutats del món que ens hem aconseguit certificar en la normativa ITU com a ciutat sostenible i intel·ligent”.



A totes estes iniciatives cal sumar la connexió de les plataformes d’AENA, ADIF, estació d’autobusos, port de València i EMIVASA amb la Plataforma de Ciutat VLCi segons la norma AENOR PNE 178104, per a l’intercanvi d’informació sobre aspectes de mobilitat, oferta turística, connectivitat, sostenibilitat o seguretat, entre altres.

TERMINIS



Una vegada publicat el dossier informatiu el mes de juny passat i la publicació del plec de caracterització d’edificis (juliol 2020), els terminis a seguir en ‘Connecta VLCi’ són els següents: el mes vinent de setembre el Plec Estudi Infraestructura fibra òptica; al març de 2021 s’estima la publicació del Plec Iniciativa ‘Connecta VLCi’; al setembre de 2021 l’Adjudicació i Publicació de l’adjudicatari; també al setembre de 2021 es contempla la signatura dels acords de col·laboració amb ADIF, AENA, APV, EMIVASA…; a l’octubre de 2021 s’emprendria l’execució de la iniciativa per a dos anys després, a l’octubre de 2023, puga posar-se en marxa la iniciativa i que ‘Connecta VLCi’ siga una realitat.