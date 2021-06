València avança en la coordinació de la candidatura per a ser seu de la Lliga Professional de Futbol Femení

Print This Post

L’objectiu de la reunió mantinguda hui és coordinar el full de ruta a seguir i el desenvolupament del projecte de candidatura

L’Ajuntament de València ha participat en una reunió amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Diputació de València, els clubs i la Fundació Trinidad Alfonso per a avançar en el desenvolupament del full de ruta de la candidatura perquè València arribe a ser seu de la Lliga Professional de Futbol Femení.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé ha explicat que “continuem treballant perquè València puga ser seu de Lliga Professional de Fútbol Femení. València continua apostant per la igualtat professional en l’esport en totes les seues disciplines i especialment en el futbol femení. El treball conjunt de totes les institucions públiques al costat dels clubs esportius valencians i fundacions com la Fundació Trinidad Alfonso és essencial per a aconseguir l’objectiu de ser la seu de la Lliga”.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha explicat que “després de presentar formalment la nostra voluntat d’optar a ser seu, ara cal posar-se a treballar per a elaborar un bon projecte de candidatura i ha afegit que “des del departament que dirigix el conseller Marzà, ja estem en contacte amb el Consell Superior d’Esports per a estar preparats i tindre un projecte sòlid de cara al procediment de selecció que establisca la direcció de la Lliga Professional de Futbol Femení.”

Des de la Fundació Trinidad Alfonso, Julián Lafuente, ha valorat que “la idea de llançar esta candidatura ens sembla una extraordinària idea. A València hi ha una gran tradició de futbol femení i considerem que no podia plantejar-se una seu millor. Des de la Fundació Trinidad Alfonso secundarem decididament esta iniciativa per a continuar demostrant que estem en la “Comunitat de l’esport’”.

Amb esta reunió, València continua treballant per a consolidar les accions i els passos a seguir al costat de les institucions públiques, clubs esportius i fundacions esportives per a presentar la millor candidatura i poder albergar la seu de la Lliga Professional de Futbol Femení.