València bonifica el lloguer als locals d’AUMSA i destina 1,6 milions d’euros d’ajudes al sector cultural

L’Ajuntament bonificarà el lloguer als locals comercials gestionats des d’AUMSA tancats per les restriccions derivades de la pandèmia, mentre duren les limitacions, segons ha anunciat la vicealcaldessa i portaveu Sandra Gómez en la roda de premsa posterior la Junta de Govern Local. L’òrgan col·legiat ha aprovat la concessió d’ajudes a 11 projectes artístics d’especial interés, mentre que 90 empreses de les arts escèniques i de l’audiovisual han estat beneficiàries de la línia de subvencions ‘Impulsart’ i 15 teatres de la ciutat rebran 250.000 euros per a l’adaptació als nous requeriments sanitaris. En total, el consistori ha destinat 1,6 milions d’euros al sector cultural perjudicat a causa de la covid-19.

En la compareixença en finalitzar la reunió de la Junta de Govern, en què ha estat acompanyada del també vicealcalde i portaveu Sergi Campillo, Sandra Gómez ha manifestat que el tancament de l’hostaleria, la reducció d’aforament i les limitacions dels horaris d’obertura “afecten directament l’economia local de moltes famílies de valencians i valencianes”. “Sabem que s’està fent un esforç molt important”, ha expressat l’edil, qui ha llançat un “missatge de corresponsabilitat” perquè “ens quedem a casa, intentem evitar contactes amb persones de fora del nostre nucli” i “estiguem a l’altura del sacrifici que faran moltes famílies a la ciutat”.

Una de les mesures adoptades per l’Ajuntament per donar suport a l’hostaleria és la bonificació del lloguer als locals gestionats des d’AUMSA obligats a tancar, mentre duren les restriccions, tal com ha detallat la vicealcaldessa. Respecte al sector de les arts escèniques, perjudicat igualment per les limitacions a causa de la covid-19, el consistori ha destinat 1,6 milions d’euros d’ajudes a través de huit convocatòries de les quals hui la Junta de Govern ha resolt “les tres últimes que ens quedaven”. En primer lloc, 11 projectes han resultat beneficiaris de les ajudes a projectes artístics d’especial interés. Es tracta “d’una línia que ja existia, no és especial per la covid, el que s’ha fet és incrementar-la”, dirigida a espectacles que afavoreixen la inclusió social a través de les arts escèniques (teatre, dansa, circ) i promouen l’accessibilitat.

D’altra banda, 90 empreses han resultat beneficiàries d’Impulsart, “un paquet d’ajudes de mig milió d’euros per a totes aquelles empreses que s’hagen vist obligades a tancar les seues sales, a anul·lar els seus espectacles, durant els mesos de l’estat d’alarma”, consistent en una subvenció de 5.000 euros per sol·licitant. “Sabem que el perjuí econòmic és important, però és una manera d’aportar i col·laborar i que això siga una injecció de liquiditat que puguen aprofitar les empreses”. Així mateix, 15 teatres de la ciutat s’han acollit a la subvenció per import total de 250.000 euros per a l’adaptació als nous requeriments sanitaris, com ara la instal·lació de mampares o la compra de material higienitzant.