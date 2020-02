València busca viure les Falles cívicament

Els veïns i veïnes de València opinen sobre el Bando.

València ja està preparada per a acollir a centenars de persones aquestes falles però no per a consentir cap consum d’alcohol ni molt menys embrutar els carrers com tampoc que s’utilitze la via pública per fer les seues necessitats fisiològiques o així s’ha publicat al Bàndol de Falles d’aquest any.

Les mesures aplicades, ben acollides pels veïns i veïnes de València però podran complir-se?



Una iniciativa que pretén facilitar la convivència aquestes falles.