València calfa motors amb un programa d’activitats paral·leles a l’Eurobasket Women 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb un programa d’activitats paral·leles amb motiu de l’Eurobasket Women 2021 a València, la ciutat calfa els motors de cara a la celebració d’este esdeveniment esportiu. Els valencians i les valencianes podran gaudir d’un dels esdeveniments més importants del bàsquet femení internacional del 17 al 27 de juny amb les fases prèvies i la fase final.

La regidora d’Esports i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha assenyalat que “La ciutat de València ja viu amb intensitat l’Eurobasket Women 2021”. Un rellotge instal·lat a la plaça de l’Ajuntament mostra el compte enrere per a la celebració d’un esdeveniment que inundarà els carrers de la ciutat durant deu dies del mes de juny.

Per anar calfant motors, s’ha planificat un programa d’activitats paral·leles que es desenvolupa a tota la Comunitat Valenciana des de finals d’abril fins el 27 de juny. Este programa ha estat preparat per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) en col·laboració amb la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV) per tal que els valencians siguen partícips i senten la proximitat d’esta cita històrica del bàsquet femení internacional.

El programa abasta activitats de tota mena, com clinics per a entrenadors i entrenadores, xarrades formatives, jornades i visites a col·legis i fins i tot competicions com el circuit Plaza 3×3 CaixaBank.

En concret, per al dimecres dia 26 de maig està programada la visita a un col·legi de la ciutat de València (encara per confirmar) de Fernando Romay i Ana Belén Álvaro, juntament amb la mascota de la competició, Lola.

El dijous 27 es realitzarà un clinic per a entrenadors a Alacant sobre la ‘Construcció d’una estructura d’atac. Ús de fortaleses”, impartit per Víctor Lapeña al pavelló municipal Rafael Pastor Micó a les 19.15 hores.

A més, el 6 i el 20 de juny estan programats els circuits Plaza 3×3. El primer se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat d’Alacant i el segon a la plaça del Primer Molí de Castelló. I, finalment, de l’1 al 27 del mateix mes s’obrirà al públic el Museu de Bàsquet a València.

Pilar Bernabé ha destacat que “València ja viu intensament l’ambient previ a l’Eurobasket Women gràcies a totes estes activitats programades. Les visites de Romay i la mascota, Lola, causen furor entre els xiquets i xiquetes valencians igual que ocorrerà amb el circuit Plaza 3×3. Està ciutat està bolcada amb el bàsquet i amb una de les cites esportives més importants”.