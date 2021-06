València Canvia Pel Clima! 2021 acompanya al Jardí Botànic en una activitat d’hort urbà

Connect on Linked in

La iniciativa València Canvia Pel Clima! 2021, immersa en la celebració de la seua quarta edició amb activitats i informació sobre la importància de l’alimentació en la mitigació del canvi climàtic, ha acompanyat aquest matí al Jardí Botànic de la Universitat de València en una jornada familiar sobre els horts urbans.

L’esdeveniment, directament relacionat amb l’alimentació sostenible i saludable, ha consistit a realitzar visites guiades per l’horta del Jardí, on s’ha conegut el projecte agroecològic que El Botànic ha desenvolupat en col·laboració amb l’associació Llavors d’Ací, així com s’ha explicat, sobretot als més xicotets, com iniciar-se com a agricultors i agricultores amb informació rellevant sobre els cultius i una pràctica que es presenta com el primer pas a la creació dels seus horts urbans.

Indicar que València Canvia Pel Clima! 2021 està promoguda per la Delegació d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València i compta amb la col·laboració de la Fundació València Clima i Energia.