València cCapital del disseny 2022 serà l’aparador dels diferents sectors productius i del disseny de la Comunitat Valenciana

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que es preveu habilitar un gran pavelló en la plaça de l’Ajuntament que acollirà les activitats de la programació

València Capital de Disseny ja ha definit els eixos temàtics que definiran les activitats, programació i propostes que centraran la capitalitat de la nostra ciutat en l’àmbit del disseny durant l’any 2022. El programa donarà cabuda a tots els sectors productius i culturals de la ciutat i de la Comunitat Valenciana: des de les indústries del calçat o la ceràmica, fins aspectes de gestió pública, com el tractament dels residus i la mobilitat, així com diferents propostes de caràcter cultural i artístic, i elements d’identitat i diversitat.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat la voluntat de l’Ajuntament de València d’impulsar esta celebració també per a avançar en la definició d’una ciutat més sotenible, resilient i adaptada a les exigències dels nous reptes que planteja l’actualitat i els desafiaments de cara al futur, especialment importants en este temps de pandèmia. Ribó ha participat telemàticament este dijous en la reunió periòdica de seguiment de València Capital del Disseny, i ha explicat que les instàncies integrants de la Capitalitat es reuniran trimestralment al llarg d’enguany per a revisar i impulsar els projectes que estan ja definits i ara en fase inicial.

«Hem vist com esta programació donarà cabuda a tots els sectors econòmics en industrials de la Comunitat Valenciana, tal com hem plantejat: des del calçat, al joguet, la ceràmica o el moble, fins a temes de residus i d’identitat i diversitat», ha explicat Ribó. «En definitiva, hem analitzat un conjunt de temes que faran de la ciutat de València una Capital del Disseny amb un treball molt ampli al llarg de 2022».

UN PAVELLÓ CENTRAL EN LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

L’alcalde ha anunciat que es preveu disposar d’un pavelló a la plaça de l’Ajuntament, que estarà operatiu durant diversos mesos de l’any que ve, i que permetrà acollir i mostrar diferents exposicions i certàmens sobre un ampli ventall de temes. Tota la programació i les propostes s’articularan entorn de diversos eixos temàtics que serviran com a element articulador: Patrimoni cultura, Salut i benestar, Innovació, economia i empresa, Educació, Igualtat i inclusió, Diversitat, i Sostenibilitat. Entorn d’aquestes idees bàsiques es preveu desenvolupar un programa transversal i variat, que inclourà conferències, trobades, exposicions, intercanvis de propostes i experiències, xarrades i tallers de tota mena dirigits, tant a experts i persones especialitzades, com al públic en general.

Tal com ha subratllat durant la sessió de la comissió de seguiment, la programació de la Capitalitat del Disseny 2022 estarà dirigida a mostrar la capacitat del disseny com una «eina clau per a la millora de la vida en general, un instrument versàtil per a l’augment de la qualitat de la vida ciutadana en nombrosos aspectes, com la comunicació, la mobilitat, l’activitat empresarial o la formació, entre altres».

València Capital Mundial del Disseny 2022 és un projecte de l’Associació València Capital del Disseny, amb el suport de l’Ajuntament de València i la Generalitat, així com les entitats Turisme València, Fira València i La Marina de València. Tal com ha explicat l’alcalde, la Capitalitat Mundial del Disseny València 2022 es planteja la promoció del disseny espanyol, especialment el valencià, en l’àmbit internacional, i la col·laboració entre el disseny i els diferents sectors econòmics, socials i culturals de la ciutat.

VALÈNCIA, CIUTAT CONVIDADA AL MADRID DESIGN FESTIVAL

D’altra banda, el disseny valencià està present al Madrid Design Festival, que se celebra des de dilluns passat fins a finals de març en la capital de l’Estat. València ha sigut triada ciutat convidada en l’edició d’enguany, en el marc de les activitats de preparació de la Capitalitat del Disseny de 2022. Les persones participants en el festival madrileny podran conéixer més de prop la creativitat valenciana en diferents àmbits del disseny, com ara l’arquitectura, les arts plàstiques o la gastronomia, entre altres. El festival inclou un programa d’activitats, xarrades i exposicions sobre diferents disciplines com l’interiorisme, el disseny gràfic o la comunicació, entre les quals cobra especial protagonisme l’arquitectura.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat la voluntat de l’Ajuntament de situar València «com a referent innovador, però amb la voluntat de fer perdurar esta posició després de la Capitalitat Mundial, de la mateixa manera que s’ha fet amb la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible».