València cedeix els centres d’activitats per a majors per a la vacunació contra la Covid-19

Connect on Linked in

La regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, ha anunciat que l’Ajuntament de València ha posat a disposició de Sanitat els centres municipals d’activitats per a persones majors amb l’objectiu d’”habilitar espais situats en diferents punts de la ciutat com a centres de vacunació per a diversificar i descongestionar els centres de salut i hospitals, perquè la vacunació es realitze d’una manera més àgil, seguint els protocols de seguretat de distanciament i aforament”.

Igualment, ha anunciat que demà començarà la campanya de vacunació en els centres de dia municipals destinat a les 520 persones usuàries i a les 166 treballadores. Els primers centres a iniciar la vacunació demà són els de Tres Forques i Centelles. “Hem estat treballant amb Sanitat per establir els protocols per què al voltant de 700 persones vinculades als centres siguen vacunades”, ha afirmat.

Pel que respecta a la cessió dels centres d’activitats, Bernabé ha recordat que actualment estan tancats i ha assegurat que són “espais amplis i controlats pels serveis municipals pel que reuneixen les condicions perquè puguen ser utilitzats com a espais segurs en la campanya de vacunació de la COVID-19 per a la població en general”.

En concret, en aquesta primera fase, l’Ajuntament de València ja ha cedit quatre centres d’activitats per a majors (CMAPM) per a la campanya de vacunació. Aquests centres són els de: Sant Pau, Vivers, Marxalenes i Salvador Allende. En ells, segons ha explicat “ja s’estan realitzant les adequacions necessàries per a la futura posada en marxa de la vacunació”.

“Els centres es destinaran exclusivament a l’activitat sol·licitada, on la Conselleria s’encarregarà del personal sanitari, de l’obertura i tancament dels CMAPM, de la seua neteja i del condicionament diari per al correcte desenvolupament de l’activitat per a la qual s’autoritza el seu ús”, ha explicat.

Pilar Bernabé ha recordat que “aquests centres per a majors estan ara mateix inutilitzats perquè han cessat totes les activitats per a preservar a aquest col·lectiu vulnerable de possibles contagis. Hem de posar totes les infraestructures possibles per a realitzar el procés de vacunació amb totes les garanties i ajudar a erradicar aquesta pandèmia. Els centres d’activitats de majors ja van actuar com a centres de vacunació per a la campanya de la grip”.

A més, Bernabé confirma que des de la regidoria d’Esports també ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat les instal·lacions esportives de la ciutat, ja que són “espais grans, ventilats, molts d’ells a l’aire lliure, de fàcil accés i estan repartits per tots els barris de la ciutat”.