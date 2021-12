València celebra el 25 aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat

Connect on Linked in

Dimarts que ve, 7 de desembre, es compleixen 25 anys de la declaració de la Llotja de València com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L’Ajuntament de València ha celebrat hui esta efemèride amb un acte institucional en el qual l’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat el compromís del Govern municipal amb este edifici, cim del gòtic civil, i amb la recuperació i posada en valor del seu entorn. L’enteixinat del saló Consolat de Mar (o Cambra Daurada), on s’ha celebrat la commemoració, serà rehabilitat per l’Ajuntament, tal com ha subratllat l’alcalde.

La celebració del 25 aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO obri pas a un programa d’activitats que inclou música, conferències, activitats escolars i intervencions arquitectòniques. L’alcalde ha participat en l’acte commemoratiu, acompanyat, entre altres, per la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, que ha explicat en què consistirà el projecte sobre l’enteixinat original.

Ribó ha recordat el 7 desembre de 1995, quan el comité del Patrimoni Mundial de la UNESCO va decidir inscriure la Llotja de València en el Llibre del Patrimoni Mundial.

Des de llavors, i més de 500 anys després que la Llotja fora edificada, València ha sabut fer un pas endavant quan ha fet falta, com va fer per a aconseguir el reconeixement de la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat per a la Llotja o el reconeixement com a Patrimoni Immaterial Universal per a les Falles. Però, per a Ribó, això no és suficient.

Un edifici històric de la ciutat de València que, com a tal, està rebent el reconeixement i manteniment que mereix.