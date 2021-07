València celebra el Dia de l’Arqueologia amb vistes guiades gratuïtes

Connect on Linked in

Glòria Tello: “Volem mostrar a la ciutadania tot allò en el que estem treballant, obrint les portes de diferents espais municipals relacionats amb l’arqueologia”

L’Ajuntament de València celebrarà el Dia de l’Arqueologia, que es celebra el pròxim 28 de juliol, amb visites obertes i gratuïtes a tota la població a cinc espais arqueològics de la ciutat: la muralla islàmica, el refugi antiaeri, el centre arqueològic de l’Almoina, el refugi de Serrans i la intervenció arqueològica de la plaça de l’Àngel. Així ho ha anunciat este matí la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello.

“Convoquem esta activitat just en un moment en que podem treure pit de la quantitat de troballes i de restes arqueològiques de les que disposem i per a fer-ho més didàctic i per a mostrar a la ciutadania tot allò en el que estem treballant. Per a això, hem organitzat diferents visites guiades gratuïtes a les quals animem la ciutadania a acudir, reservant plaça prèviament a través dels canals disponibles en l’Ajuntament de València”.

Les propostes especials per a este dia acostaran als valencians i valencianes a descobrir la Muralla Andalusí del segle XI, construcció iniciada en el 1021, durant el regnat de Abd al-Aziz, per la qual cosa ara celebrem el mil·lenari de la seua edificació.

Es podrà accedir de manera excepcional a les intervencions arqueològiques que s’estan realitzant a la plaça de l’Àngel, un dels punts més coneguts on s’ha conservat una torre i part del llenç d’esta muralla. I a més es realitzaran recorreguts nocturns en els quals es recorrerà part del traçat encara vigent en l’actual barri del Carme. A més d’això, també es realitzaran visites a altres espais lligats a l’arqueologia, com ara el Centre Arqueològic de l’Almoina, el Refugi Antiaeri de l’Ajuntament de València o el Refugi de Serrans.

Els grups hauran de ser reduïts, adaptats a la normativa sanitària vigent, i només es podrà accedir mitjançant reserva prèvia al telèfon de contacte (atenció de 9:00 a 14:00): 655 67 18 12

Horaris de les visites:

Visita a les intervencions arqueològiques en la Plaça de l’Àngel: A les 10.00, a les 11.00, a les 12.00 i a les 17.00.

Recorregut pel traçat de la muralla: a les 20.00 i a les 21.00.

Centre arqueològic de l’Almoina: a les 12.00, a les 13.00, a les 17.00 i a les 18.00.

Refugi Antiaeri de l’Ajuntament de València: a les 11.00, a les 17.00 i a les 18.00.

Refugi de Serrans: a les 12.00, a les 13.00, a les 19.00 i a les 20.00.