València celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que se celebrarà demà 30 de novembre, l’Ajuntament ha elaborat un conjunt d’activitats obertes a la ciutadania. Activitats que van arrancar el dissabte i que es prolongaran fins este dijous, amb l’objectiu de convertir la ciutat i l’espai urbà en un agent educador.

És el sisé any que València, membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores des dels els seus orígens, celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Esta iniciativa perseguix que els ajuntaments exploren les possibilitats educatives de les ciutats, entenent l’educació com un procés continu que transgredix els espais tradicionals.

La present edició, sota el lema “La Ciutat Educadora no deixa a ningú arrere”, pretén ser un instrument de reflexió i acció per a continuar situant l’educació com a gran palanca per a corregir desigualtats i generar benestar. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que este dia servix per a “crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que realitzen els agents educatius”, i ha afirmat que “entre totes i tots, posem en valor la ciutat que volem: inclusiva, igualitària, participativa i defensora de l’educació permanent”.

El programa d’activitats inclou, entre altres, el Ple extraordinari infantil, la presentació de la xarxa d’horts escolars de la ciutat, rutes amb perspectiva de gènere o el projecte “explora el teu barri”.

El dimarts 30 tindrà lloc el Ple extraordinari infantil, en el qual, una representació de l’alumnat de la ciutat tindrà l’oportunitat de presentar diverses propostes de millora dels barris i pobles de València, com a resultat del projecte educatiu “Democràcia participativa”. Durant e Ple extraordinari intervindrà alumnat dels centres CEIP 8 de març, CEIP Manuel González Martí (Benifaraig) i Col·legi Municipal Santiago Grisolía. En total participaran 118 alumnes i 9 docents, que exposaran les seues peticions als regidors i regidores de l’equip de govern. Es tractaran assumptes com l’urbanisme, la mobilitat sostenible i l’espai públic, l’ecologia urbana, la neteja dels nostres barris, la salut i el benestar o l’ampliació del nombre de parcs, equipaments culturals i zones esportives.

El dimecres 1 de desembre tindrà lloc, en el col·legi municipal Benimaclet, la presentació de la xarxa d’horts escolars de la ciutat: una xarxa d’horts escolars que s’ha anat generant a partir del programa “L’hort escolar com a eina educativa”. El programa –ha explicat Ibáñez– “està orientat a facilitar un assessorament tècnic, basat en l’agricultura ecològica, per a millorar la viabilitat dels horts escolars: quin cultiu plantar, com fer-ho, quan abonar, tractaments preventius, etc.”

Finalment, el 2 de desembre es presentarà el projecte i taller “explora el teu barri”, en la Zona Santiago, en el qual es reflexionarà sobre el barri en el qual vivim, els vincles que establim amb el seu espai, les institucions i la seua gent.

Es pot consultar tota la programació en el següent enllaç:

https://educacio-valencia.es/dia-internacional-de-la-ciutat-educadora-2021/