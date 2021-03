València celebra el Dia Internacional de l’Aigua

Connect on Linked in

El programa inclou tastos, rutes, tallers i la instal·lació d’una font refrigerada als Jardins dels Vivers

La Setmana de l’Aigua de València arranca hui fins el pròxim diumenge amb un programa d’activitats que inclou tastos d’aigües als mercats municipals, rutes amb bicicleta o a peu, tallers per a xiquets o la instal·lació d’una font refrigerada als Jardins de Vivers. L’objectiu de la campanya, que té per lema ‘valora, cuida, actua’, és conscienciar la població sobre l’ús responsable d’este recurs. La iniciativa, amb motiu del Dia Internacional de l’Aigua que se celebra hui, ha estat organitzada per l’Ajuntament juntament amb Acciona i Global Omnium, i ha comptat amb la col·laboració de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

La regidora del Cicle integral de l’aigua, Elisa Valía, ha presentat este matí les accions de sensibilització de la Setmana de l’Aigua, que ha començat amb la col·locació d’una pancarta al balcó de l’Ajuntament i l’inici de la campanya digital en xarxes socials. “Hui és el Dia Mundial de l’Aigua i des de l’Ajuntament de València volem conscienciar durant tota la setmana sobre el valor que té l’aigua en la nostra vida”, ha indicat l’edil. “Inexorablement ens encaminem cap a un escenari d’estrés hídric, on hi haurà un accés més reduït als recursos i, per tant, hem de preparar-nos perquè en el seu moment no ens afecte en el nostre dia a dia ni tinga afecció al subministrament”.

Per conscienciar el veïnat sobre l’ús responsable d’este recurs, hi ha previstos tastos d’aigües als mercats municipals d’Algirós —demà dimarts dia 23— i de Russafa —el dijous dia 25—, on es repartiran botelles reutilitzables a les persones participants. També s’oferixen places per fer la ruta de l’aigua amb bicicleta —el dimecres dia 24—, des de l’Albereda fins al Parc de Capçalera travessant el Jardí del Túria, així com la ruta històrica de l’aigua a València a peu —el divendres dia 26—, durant la qual es visitaran punts emblemàtics relacionats amb la història del proveïment de l’aigua a la ciutat. El dissabte dia 27 s’instal·larà una font d’aigua potable i refrigerada als Jardins de Vivers i es realitzaran tallers per a xiquets i xiquetes. Totes les activitats compten amb les restriccions per al compliment estricte de les recomanacions sanitàries.

Durant l’acte, Elisa Valía ha estat acompanyada de Dionisio García, CEO de Global Omnium; Carlos Espinosa, director d’Acciona València, i Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Tots ells han destacat la importància de conscienciar sobre l’ús responsable de l’aigua, un bé imprescindible i escàs, per millorar la qualitat vida de les persones i preservar medi ambient.