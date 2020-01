València celebra la festivitat dels Reis Mags

Connect on Linked in

Els Reis Mags d’Orient arribaran al Port de València a les 16.30 hores, on se celebrarà la tradicional recepció. Posteriorment, a les 18.00 hores, començarà la Cavalcada en l’avinguda Navarro Reverter, encara que els participants (9 formacions musicals, 12 comparses amb 100 artistes i vora 300 figurants) es reuniran i pujaran a les carrosses (un total de 32) en el passeig de l’Albereda i pont de les Flors. L’espectacle recorrerà quasi 2 quilòmetres per Porta de la Mar, General Palanca, plaça Tetuan, General Tovar, carrer de la Pau, Sant Vicent Màrtir i plaça de l’Ajuntament, on està previst que finalitce sobre les 19.15 hores. L’estat de la mobilitat es pot continuar a temps real a través de l’apartat de mobilitat de la web valencia.es i l’App València



De fet, amb motiu d’esta celebració, amb què l’Ajuntament homenatja als Reis Mags que, un any més, visiten a tots els xiquets i xiquestes valencians, es duran a terme alguns canvis en la mobilitat de la ciutat. Així, tal com informa el Centre de Gestió de Trànsit, el tram de l’Albereda comprès entre el pont de l’Exposició i la plaça Saragossa estarà tallat des de des de les 8.00 h fins a les 17.00 hores, en funció de l’ocupació de les carrosses. El vial de l’Albereda, no obstant això, quedarà obert al trànsit.



El tall de trànsit enfront de la façana de la plaça de l’Ajuntament, entre Sang i Periodista Azzati, començarà a les 08.30h. En este espai es muntaran les tribunes, en què les autoritats comparteixen l’espera dels Reis Mags amb xiquets i xiquetes amb diversitat funcional i amb el risc d’exclusió social. En la plaça també hi haurà una zona reservada per a persones amb diversitat funcional. Tot este espai romandrà tancat al trànsit fins al final de la celebració.



Pel que respecta a les afeccions de la resta del recorregut, a partir de les 17.00h aproximadament començaran els talls de l’itinerari de la cavalcada i la zona d’influència. Segons considera la Policia Local de València, es podrien tancar al trànsit rodat els passos inferiors de la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria, Guillem de Castro amb pont de les Arts cap a Blanqueries i els accessos al pont de Fusta, exceptuant veïns. Si bé, els carrers s’obriran al trànsit conforme al ritme de la desfilada i a criteri de la Policia Local.



En parlar del contingut de la cavalcada, estarà formada per quinze seccions diferenciades. L’Obertura de la desfilada, amb la participació de la banda municipal i els cabuts i gegants històrics de la ciutat, que donaràn pas a carrosses i disfresses de col·laboradors i convidats, adequats al tema de l’ecologia i el medi ambient com Expojove. Seguidament, passarà el patge Miquel, acompanyat d’un paó reial gegant (d’Efímer produccions).



A la cavalcada també hi estarà Herodes, en una quadriga, i acompanyat per soldats romans (d’HM espectáculos), l’Àngel anunciador i el naixement, que seran l’antesala de l’estrela d’Orient, carrossa patrimoni de la Cavalcada dissenyada per Ricardo Alcaide, que estarà acompanyada de l’espectacle “Univers Blanc”, de Xarxa Teatre.



El públic de la Cavalcada de Reis de València també podrà gaudir d’una representació del sistema solar, i entregar la seua carta a la missatgera i els carters reials, que desfilaran amb la Bústia Gegant (patrimoni de la Cavalcada) i l’espectacle “Cavall Reial”, de la companyia Carros de Foc.



A continuació, li arribarà el torn a la carboneria reial, amb cos de ball, introduint el personatge del Senyor Carbó, que anirà acompanyat per un drac gegant (espectacle de Kremah de Sarruga Produccions). Per últim, Dolça i la caramel·lera reial (personatge nou), que aniran acompanyades de caramels gegants, obriran pas al seguici d’obertura de les Corts Reials de Melcior (de color blau), Gaspar (de color roig) i Baltasar (de color verd). Les tres majestats portaran banderes, patges portadors d’antorxes i d’Or, incens i mirra, patges acròbates, cos de ball, banda de música i carrossa.



La cavalcada es tancarà amb l’espectacle Bona nit i al llit!, de Mecos, de Cultura Activa, i la carrossa “Al llit”, dissenyada per Marina Puche, incorporada l’any passat al patrimoni de la cavalcada, i amb l’espectacle Ballarina, de la companyia Antigua i Barbuda, i Regals volants, de Cultura Activa.



Es tracta d’una celebració familiar per a xiquets i xiquestes de 0 a 100 anys, que este any comptaran amb major nombre de cadires autoritzades perquè siga major el nombre de persones que puguen gaudir d’este espectacle que també es podrà seguir mitjançant dues pantalles gegants a la plaça. Així mateix, la Cavalcada també es retransmetrà per xarxes socials amb l’etiqueta #CavalcadaVLC i s’oferirà el senyal als mitjans de comunicació.



CAVALCADA DEL MARÍTIM



D’altra banda, demà dissabte 4 se celebra la Cavalcada dels Reis Mags del Marítim, organitzada per l’Agrupació de Falles del Marítim, amb desfilada de carrossa, trenet i autobús, acompanyats de les comparses compostes per membres de les Falles, per una batucada i dues bandes de música, finalitzant a Campillo de Altobuey, on es farà el lliurament a la Creu Roja de donacions d’aliments i joguines per als nens i nenes.



La Cavalcada tindrà lloc entre les 18.00 i les 20.30 hores pel següent itinerari: carrer Illa de Ferro, avinguda Malva-rosa, carrer Reina, Pintor Ferrandis, Antonio Juan, Camí del Cabanyal i Campillo de Altobuey.