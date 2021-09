València celebra la World Paella Day Cup 2021

Connect on Linked in

Un total de 10 xefs han competit en directe des de la Marina de València per la World Paella Day Cup en format presencial

La Marina de València ha acollit hui les semifinals i final del World Paella Day Cup 2021, una competició en la qual 10 xefs de tot el món han batallat per alçar-se amb la copa. Finalmente, el guanyador (que es donarà a coneixer a través del twitter@Valenciaturismo) s’ha decidit entre professionals de Costa Rica, Espanya, la Xina, l’Uruguay i els Estats Units.

En l’acte han participat el regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit València, Emiliano García, el secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i els membres del jurat, que ha estat conformat per perfils referents de la cultura de la paella, Evarist Miralles, vencedor del XIII Campionat d’Espanya de Cuiners; Chabe Soler, xef guanyadora de la I World Paella Day Cup; Nuria Sanz, presidenta de restaurants de la FEHV, Jesús Merelo, director tècnic de concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, i Rafa Margós, mestre paeller.

El regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat que “hui és un dia de trobada per als valencians i valencianes, el dia que celebrem eixa cultura de la paella que és present a les nostres cases els diumenges o els dies de celebració”. “Hem volgut projectar i compartir este ‘comboi’ que ens caracteritza, perquè la paella, d’origen valencià, ja forma part del patrimoni gastronòmic mundial, i això és el que volem continuar potenciant”.

“En esta IV edició del World Paella Day hem pogut comprovar com la paella ha traspassat davanteres i ja es cuina a tot el món. Per això, hem comptat amb xefs de 10 països diferents perquè competisquen per la millor paella, però, sobretot, perquè coneguen on va nàixer la paella, quin és el seu origen, el perquè dels ingredients i tot el que, a València, embolica a la cultura de la paella” ha conclòs l’edil de Turisme.

La jornada ha arrancat a les 10.00 hores amb les competicions, que han enfrontat a l’Uruguai contra Corea del Sud, Costa Rica contra Irlanda, el Perú contra la Xina, els Estats Units contra Bèlgica i Espanya contra República Txeca.

El World Paella Day és una iniciativa impulsada per les administracions públiques, d’una manera coordinada, hem treballat per a fer valdre el plat valencià més emblemàtic. Així està organitzat per l’Ajuntament de València, a través de Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació de València, a través de Turisme València, i Turespaña. La iniciativa compta amb la col·laboració de FEHV, Arròs de València D.O, Wikipaella i Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Els plans per a portar la paella a diferents continents

Un dels principals objectius del World Paella Day, des dels seus inicis, va ser incrementar la visibilidad de la paella en l’àmbit internacional i reivindicar que València és el territori d’origen. Al llarg d’enguany es desenvoluparan accions en més de 30 països en col·laboració amb les Oficines Espanyoles de Turisme en l’exterior. D’estes sinergies es pot destacar un esdeveniment que va tindre lloc a París el 17 de setembre amb premsa en la Delegació Permanent d’Espanya davant la UNESCO.

En altres capitals europees com Oslo, s’organitzarà una trobada amb premsa especialitzada i agències de viatge. També a Moscou s’hi haurà una ‘food-festa’ en un mercat gastronòmic que serà dirigit al públic final a Rússia, però a més es convocarà a premsa, crítics i blogueros. I a l’altre costat del toll, a Amèrica, es farà un esmorzar de presentació a Chicago per a la premsa especialitzada en gastronomia i viatges que tindrà lloc en el recentment obert cap de bestiartaurante de Jose Andrés a Chicago.

L’arròs protagonista del World Paella Day Restaurant Week

Del 16 al 26 de setembre se celebrarà en la capital del Túria la World Paella Day Restaurant Week. Durant 10 dies, 28 restaurants oferiran diferents tipologies de menús el plat dels quals principal serà l’arròs, i comptaran amb entrant i postres. Una acció més, dins de les desenvolupades per al Dia Mundial de la Paella, que pretén dinamitzar l’hostaleria i contribuir a reforçar el consum en els restaurants.