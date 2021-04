València celebra que el seu nom torne a situar-se al cim del Bàsquet Europeu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València s’ha sumat a les celebracions per felicitar el València Basket femení, equip guanyador l’EuroCup Women i protagonista “d’un fet històric”. Així ho ha destacat hui l’alcalde Joan Ribó, durant la recepció amb què el consistori ha homenatjat a les campiones de l’esmentada competició europea. Esta recepció s’ha realitzat, a primera hora d’esta vesprada, amb totes les mesures de seguretat relatives al coronavirus. I s’ha completat amb gestos com la penjada d’una pancarta que reflecteix la gesta de l’equip taronja, que ha aconseguit el primer títol de la seua història. A més, d’este color i també en el seu honor, esta nit tornaran a il·luminar-se, tal com ho van fer ahir, la façana de l’Ajuntament i la Porta de la Mar.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, i un representant de cada grup municipal, ha presidit esta recepció que s’ha emmarcat en una sèrie de trobades amb què el València Basket ha oferit el seu títol a les autoritats valencianes i que conclourà amb una trobada virtual amb tota l’afició taronja que es podrà seguir en totes les xarxes socials del club.

Joan Ribó ha manifestat que “l’Ajuntament, com a casa de tots els valencians i totes les valencianes, s’ha obert una vegada més per reconèixer i agrair el treball, l’esforç i l’èxit de València Basket”. “Però, esta vegada, amb una component molt especial, perquè teníem moltes ganes de celebrar el primer títol d’unes jugadores que –ningú ho dubtava- més prompte que tard seríeu campiones. Quin projecte més il·lusionant i quines jugadores tan increïbles”, ha afegit en donar-los l’enhorabona.

“Este primer títol, el de l’Eurocup, permet que el nom de València torne a situar-se en la part més alta del bàsquet europeu i això és gràcies a totes vosaltres, a les jugadores representades ací per les capitanes”, ha celebrat l’alcalde en nomenar a totes les esportistes: Anna, Cristina, Lorena, Laura, Rebecca, Queralt, Laura Gil, Marie, Leticia, María, Celeste i Raquel, “a qui no li va tremolar el pols tot i que a tot València ens bategava el cor a mil per hora”.

“Ha sigut gràcies a totes les jugadores i, per descomptat, també a tot l’equip tècnic amb Rubén Burgos al capdavant; a tota la directiva, amb el president Vicent Solà, i a tota l’afició, a tota la família taronja que en una situació tan excepcional com la que estem vivint segur que el vostre triomf ha permés viure un somni fet realitat”, ha assegurat el primer edil, qui ha conclòs la seua intervenció amb una afirmació: “València continuarà sent referent del bàsquet i la vostra contribució quedarà gravada per a sempre en la història esportiva i també la d’esta ciutat”. I un agraïment: “gràcies pel vostre exemple, per esta gran alegria i per totes les que vindran que, espere pels nostres cors que no siguen amb tanta tensió fins a l’últim segon, però que alhora estic convençut que en seran moltes més”.

“Segur que el mestre Miki Vukovic estaria molt orgullós d’un equip tan gran”, ha finalitzat l’alcalde en recordar “a un dels mestres que marquen el camí” del Basket femení a València”, tal com es reflexa en la pancarta penjada a la balconada de l’Ajuntament

En esta recepció han participat, com a representats de tot l’equip guanyador, l’entrenador Rubén Burgos i les jugadores Queralt Casas, Anna Gómez i Maria Pina; També s’han acostat a l’Ajuntament, el president del club Vicente Solà; i els directors general i esportiu, José Puentes i Esteban Albert, respectivament, així com el director institucional Víctor Luengo i el de Comunicació, Alberto Chilet.