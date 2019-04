València celebra que fa sis-cents anys, el patró de la ciutat es va morir.

Connect on Linked in

Localitats i municipis de València commemoraran l’aniversari de la mort amb diferents actes.

Amb motiu del sis-cents aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer, el secretari Mestres Campaners ens ha contat la importància d’aquesta celebració a València, les activitats que es realitzen i el toc de campana que sonará.

A la Comunitat Valenciana existeixen 67 campanes, onze d’elles es troben en la capital valenciana, 32 campanars amb el nom de ”Vicent Ferrer”.

Mestres Campaners celebren aquest any 30 anys, Raul ens ha contat el tipus de celebració que festejaran.

Per altra banda, ens ha donat l’exclusiva de la nova campana que tindrà l’església Santa Catalina de València.

Per a la ciutat de València celebrar la festa del patró de València és important, és per això que durant el cap de setmana hi haurà diferents actes per commemorar la figura que va representar.