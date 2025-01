València Clima i Energia organitza una ‘escape room’ infantil a Torrefiel per a fomentar l’ús d’energies renovables

Amb motiu del Dia Mundial de l’Educació Ambiental, que se celebra el pròxim 26 de gener, la fundació municipal València Clima i Energia, dedicada a la sensibilització sobre el canvi climàtic, ha programat diverses activitats per a conscienciar la ciutadania.

Entre elles destaca una ‘escape room’ infantil, anomenada “La gran apagada”, que tindrà lloc al mercat municipal de Torrefiel.

Un joc educatiu per a conscienciar sobre l’energia renovable

L’activitat, recomanada per a xiquets i xiquetes majors d’11 anys, se celebrarà el dissabte 1 de febrer a les 12:30 h al mercat situat en el carrer de Sant Doménec Savio, 77. Els participants hauran de superar proves i desafiaments per a fomentar un ús responsable i eficient de l’energia, així com promoure les energies netes i renovables per a evitar apagades energètiques.

Amb la col·laboració dels comerciants del mercat, els menuts elaboraran un “menú energètic” utilitzant jocs de paraules amb els aliments disponibles en els estands. Aquesta iniciativa combina aprenentatge i diversió, promovent valors relacionats amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

Detalls de la participació

La participació requereix que els menors estiguen acompanyats per un adult .

. Cada participant ha de formalitzar una inscripció individual (per exemple, una família de tres membres haurà de fer tres inscripcions).

(per exemple, una família de tres membres haurà de fer tres inscripcions). El registre es pot realitzar a través del següent enllaç:

Inscripció a “La gran apagada”

Amb activitats com aquesta, València Clima i Energia continua treballant per a conscienciar la societat sobre la importància de fer front al canvi climàtic i impulsar un futur més sostenible.