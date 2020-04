València comparteix el part de la seua “joia”, una espècie en perill crític d’extinció

Connect on Linked in

En BIOPARC València es continua treballant per a garantir el màxim benestar de tots els animals i s’està aconseguint que l’estat d’alarma no afecte l’evolució de les diferents espècies. La primavera anuncia l’època d’abundància en la naturalesa i amb ella també arriba el moment de la nova vida, així, la preciosa cria de bongo oriental suposa el tercer naixement que es produeix al parc des que va començar el període de confinament. L’equip de cuidadors no podia amagar la seua emoció en aconseguir contemplar i gravar el part amb un telèfon mòbil de la qual tots consideren la “joia” de BIOPARC, perquè és la subespècie en major perill d’extinció de totes les que alberga. Ara tots tenim l’oportunitat de veure aquests instants, l’enllumenament, com la mare llepa i estimula a la nounada i a la fràgil criatura posar-se en peus i instintivament buscar el seu preuat aliment.



El bongo oriental (Tragelaphus euryceros isaaci) és la subespècie d’antílop forestal africà de major grandària i es troba en perill crític en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa), amb tendència decreixent. La seua presència en la naturalesa es redueix a quatre poblacions aïllades de Kenya amb uns 70-80 individus, segons els últims estudis de 2016, la qual cosa suposa un risc real per a la seua existència futura. BIOPARC València s’ha consolidat com a centre de conservació d’aquesta espècie d’exòtica bellesa, amb la seua participació en el programa europeu de reproducció (EEP), en el qual col·laboren intensament 50 institucions per a aconseguir la seua supervivència de forma genèticament viable i, en cas de necessitat, la reintroducció futura en el seu hàbitat.



El grup reproductor de BIOPARC València, format per un mascle d’11 anys, Kani, i una femella de 12 anys, Elewa, ha aportat a aquest programa internacional quatre cries en 2013, 2016, 2017 i aquesta última. Fins ara totes han sigut traslladades a altres institucions per a formar nous nuclis de conservació. Cal lamentar que el pare patia una malaltia degenerativa hepàtica en fase molt avançada i va morir el mes de març passat. L’equip del parc se centra ara a vetlar pel correcte desenvolupament de mare i cria, que segueix de manera natural i molt satisfactori.