València completa la instal·lació d’enllumenat mediambientalment sostenible en la zona habitada de la Devesa del Saler

Luisa Notario: “satisfem una petició veïnal històrica i ho fem alhora amb un enllumenat específic que minimitza la intrusió per evitar efectes en l’ecosistema”

L’Ajuntament de València portarà a terme una segona intervenció en la Devesa del Saler –que complementarà la realitzada en 2019- per il·luminar de forma mediambientalment sostenible la totalitat de la zona habitada de la Gola del Pujol. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat l’ús d’un enllumenat que minimitza la intrusió per evitar efectes negatius en l’ecosistema.



La nova instal·lació arribarà després de la prova pilot duta a terme en estiu de l’any passat, quan es va instal·lar enllumenat en el tram que unix la parada d’autobús al tallafoc de la Garrofera i la zona Lahiver i les vivendes pròximes, al nord de la parada. Ara, la segona intervenció habilitarà enllumenat cap al sud de la parada, abastant així la totalitat dels habitatges de la Gola del Pujol.



“Són dos actuacions amb què des del govern municipal hem volgut atendre les demandes històriques dels veïns i veïnes que habiten en esta zona privilegiada de la nostra ciutat”, ha explicat Notario, en referència a les peticions des que es va aprovar el projecte Ecolight i l’ordenança de Protecció contra la Contaminació Lumínica del Parc Natural Devesa-Albufera. També el vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que el veïnat veu per fi com una de les seues reivindicacions de fa dècades s’acomplix i a més de forma molt respectuosa amb el medi ambient”.



Esta nova actuació comporta la instal·lació de 51 balises, que fan 1,2 metres d’alt i que estan equipades amb un dispositiu de telegestió i amb detector de presència en les columnes instal·lades a l’inici de cada corredor per detectar el pas de vianants. Este sistema permet que als dos minuts sense detectar presència de cap persona la il·luminació es reduïsca al 50 per cent i en passar altres dos minuts s’apague per complet. A més, la intervenció contempla la substitució de lluminàries existents per nous models amb font lluminosa mediambientalment sostenible. Tot, amb un pressupost que arriba als 96.739,44 euros, IVA inclòs, que complementarà l’actuació que l’any passat, amb un pressupost de més de 88.000 euros, va permetre la instal·lació de 66 columnes d’il·luminació.



“Per primera volta en la història modificàrem l’ordenança de protecció lumínica de la Devesa per poder instal·lar un sistema d’enllumenat molt respectuós amb l’entorn i que permet els desplaçaments del veïnat amb seguretat entre els edificis, amb les zones dels servicis comuns i amb la parada de l’autobús”, ha detallat Campillo.

IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE.



Per la seua banda, Notario ha recordat que en entorns naturals com el de la Devesa, amb un gran valor mediambiental, els estudis demostren que la contaminació lumínica té efectes nocius sobre una gran quantitat d’espècies animals i vegetals, motiu pel qual la situació ideal per a la conservació de tot l’ecosistema i el comportament normal de les espècies seria l’absència completa de qualsevol il·luminació artificial des de l’interior del parc natural fins l’horitzó.



“Atesa la impossibilitat de garantir eixes condicions i que es tracta d’una zona habitada –amb la qual cosa el veïnat quedaria sense cap tipus d’enllumenat-, hem disposat, ja des de la primera intervenció, un enllumenat mediambientalment sostenible, tipus Led i amb la característica fonamental que no té el flux lluminós en l’espectre d’ample de banda dels blaus, una solució que a l’ull humà sols comporta que la llum té una tonalitat més taronja i que per a la biodiversitat està admés el seu ús perquè els éssers vius veuen principalment en eixe ample de banda dels blaus, per la qual cosa es minimitzen els efectes intrusius i la contaminació lumínica”, ha explicat Notario, qui ha mostrat la seua satisfacció pels resultats de la primera intervenció i perquè “amb esta segona actuació incidim en l’encaix de dos drets, el de preservar un entorn natural protegit i el del veïnat a poder accedir als servicis públics necessaris per viure”.