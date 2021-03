València compta, per primera vegada, amb una brigada de neteja del bosc de La Devesa que també reforçarà este servici a les platges de l’Albufera

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo informa també de l’adjudicació de les obres de l’Escoleta Infantil Clara Campoamor i de l’aprovació de les bases per convocar oposicions per cobrir 131 places de Bombers

La Junta de Govern ha aprovat hui la creació d’una brigada permanent de neteja del bosc de la Devesa que també, reforçarà este servici a les platges naturals de l’Albufera. La nova brigada es constituirà amb el personal que fins ara ha estat dedicat a tasques de desinfecció del mobiliari urbà “i en endavant s’encarregarà de la protecció de l’esmentat patrimoni natural de València”, tal com ha informat hui el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. “Es tracta –ha afegit- de la primera vegada en la història que comptarem amb una brigada exclusiva de neteja de la Devesa, més enllà del buidatge de papereres que sí que es feia”.

El vicealcalde i portaveu del govern local Sergi Campillo ha donat compte hui d’este i altres acords de l’executiu municipal com, per exemple, l’adjudicació de les obres de l’escoleta infantil Clara Campoamor o l’aprovació de les bases que regularan el procés selectiu per a cobrir 131 places del servici municipal de Bombers.

Pel que fa a la creació de la nova brigada, “amb què l’Ajuntament prepara i protegix el paratge natural de L’Albufera molt visitat per la ciutadania”, Sergi Campillo ha destacat que la reestructuració del dispositiu de neteja i desinfecció s’ha fet “sense cap alteració en el muntant econòmic del contracte i d’acord amb l’evidència científica que ha demostrat que les possibilitats de contagi del coronavirus per contacte de superfície són insignificants”. “Per la qual cosa –ha explicat- s’ha optat per no continuar dedicant recursos i esforços a una labor que no presta majors beneficis a la ciutat, i derivar este equip humà i dotació material a funcions que sí que suposen una utilitat col·lectiva”. “De fet, les autoritats sanitàries ni tan sols recomanen esta desinfecció del mobiliari urbà, ni de jocs infantils i per descomptat, tampoc dels carrers”, ha aclarit.

El personal que integrarà esta brigada ha estat format prèviament pel servici de Devesa-Albufera. El seu treball consistirà en la neteja de residus d’origen humà (no natural) en l’entorn natural existent al costat de les platges de Pinedo, Arbre de l’Gos, i de la Creu i tot l’àmbit natural de la Devesa incloent vials, zones d’esplai, itineraris de vianants, mallades i l’interior de bosc i les seues sendes.

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’ESCOLETES INFANTILS

D’altra banda, el vicealcalde Sergi Campillo que ha comparegut acompanyat de la també vicealcaldessa Sandra Gómez, ha informat de l’adjudicació de les obres de l’escoleta infantil per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys al carrer de la Diputada Clara Campoamor, al barri de Sant Llorenç. Esta obra, que s’executarà en uns quatre mesos i amb un pressupost de més de 500.000 “farà realitat una infraestructura que va estar paralitzada durant sis anys”.

En este sentit, Sergi Campillo ha recordat que “el projecte es va iniciar ara fa dos mandats i un concurs de creditors de l’empresa adjudicatària va forçar la paralització de les obres durant anys”. “Este govern ha revisat el projecte, l’ha tornat a licitar i ara adjudiquem per poder comptar, aproximadament en mig any, amb esta nova infraestructura educativa, tan reivindicada pels veïns i veïnes del barri”, ha indicat en ressaltar que “este nou recurs educatiu s’afegirà a la xarxa d’escoletes de la ciutat”. “I a més, respon al compromís ferm de dotar als xiquets i xiquetes d’uns espais educatius òptims, que també s’ha plasmat en altres obres de diversos centres executades amb el Pla Edificant o amb intervencions per millorar l’eficiència energètica també en deferents centres educatius”.

L’executiu local també ha acordat hui la construcció de nous nínxols (un total de 226) al Cementeri general “per atendre les necessitats esdevingudes per la mortalitat derivada de la pandèmia”. “Es tracta de contractes d’emergència perquè, tal com es reconeix als plecs, hi ha una necessitat de reforçar el ritme de construcció habitual”, ha manifestat Sergi Campillo en concretar que “s’executaran en el termini d’un mes amb un pressupost de 100.000 euros”.

MÉS BOMBERS “PER INCREMENTAR LA SEGURETAT CIUTADANA”

Respecte als acords que relatius al personal municipal, la Junta de Govern ha donat llum verd a les bases que regularan el procés selectiu per a la cobertura en propietat de 131 places del servici municipal de Bombers. En concret, les oposicions permetran cobrir fins a 66 places de bomber o bombera i unes altres 65 places de cap de bombers, “i comptar amb més recursos per incrementar la seguretat ciutadana”. Segons ha manifestat el vicealcalde, este acord és un exemple del “gran esforç en el disseny i organització del personal municipal prioritzant les convocatòries per dotar la ciutat de València de bombers i policies locals, millorant l’atenció pública i garantint la seguretat ciutadana”. “Corregim així la mancança d’efectius per l’absència de convocatòries en els últims anys de governs del Partit Popular, que va deixar les plantilles de Policia Local i Bombers en una situació tan crítica que encara l’estem patint”.

Quan finalitzen estos processos selectius la plantilla de bombers comptarà amb 494 efectius, un 27% més que en 2015, quan n’hi havia 389. A més, hi ha pendents per convocar 16 places de suboficial i 26 places de sergents de 2019 i 2020.