València comptarà amb una nova instal·lació esportiva elemental (IDE) al carrer del Cinema del barri de Tres Forques

Bernabé: “Invertirem més de dos milions d’euros per millorar i remodelar 72 instal·lacions esportives elementals distribuïdes per tota la ciutat”

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha informat que la ciutat de València comptarà a partir de demà dilluns amb una nova instal·lació esportiva elemental (IDE) al carrer del Cinema del barri de Tres Forques. Este nou espai esportiu a l’aire lliure està destinat a la pràctica de fitness i cal·listènia, “modalitats esportives cada vegada més demandades entre les persones usuàries”, segons la regidora.



Pilar Bernabé ha destacat que esta nova instal·lació és “un pas més per fer realitat la inversió de l’Ajuntament de València en matèria esportiva”. Des de demà dilluns la ciutat compta amb una nova instal·lació al barri de Tres Forques, la qual cosa suposa, en paraules de la regidora, “el començament de les inversions que anem a dur a terme a tota la ciutat, més de dos milions d’euros que invertirem per a millorar tots els equipaments esportius a l’aire lliure”.



Este projecte té el seu origen en els Pressupostos Participatius de 2019, aprovats per la Regidoria d’Esports, i “amb esta nova instal·lació augmentaran a 72 el nombre d’estos espais esportius que es troben repartits per la ciutat de València”, ha assenyalat Bernabé.



La instal·lació s’ha equipat amb elements concebuts per millorar la força, tonificar i exercitar músculs, entre altres, de l’esquena, abdominals, pit, muscles, bíceps, tríceps i les extensions de les monyiques i dits, així com per exercitar el sentit de l’equilibri, “amb la intenció de dotar-la el més completament possible dels elements necessaris per a estes pràctiques esportives”.



PROP DE DOS MILIONS D’EUROS



La titular d’Esports ha recordat que els Pressupostos Participatius de 2019 van dotar de prop de dos milions d’euros al servici d’Esports de l’Ajuntament per a la reforma i remodelació de les instal·lacions esportives elementals que es troben distribuïdes per tota la ciutat.



Estes instal·lacions esportives, d’accés i ús lliure, es troben situades generalment a barris, parcs i jardins de la ciutat, i complixen amb la missió essencial d’acostar l’activitat física a la població, sobretot a la joventut, en espais que conviden a l’esport mentre se socialitza “jugant al carrer”.



Als recintes es pot trobar una gran varietat d’espais esportius com ara pistes de futbol sala, bàsquet, handbol, patinatge, skate, circuits de pumptrack (obstacles per a les bicicletes), tennis de taula, escacs o zones de cal·listènia, entre altres.