València comptarà en octubre amb una nova escoleta municipal

Connect on Linked in

Notario: “Esta escoleta és una mostra més de la nostra política educativa, que reforça l’ensenyament públic en totes les etapes, també esta de 0 a 3 anys, que crea noves infraestructures educatives i millora les existents”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat que la finalització de les obres de la nova escoleta infantil per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys al carrer de la diputada Clara Campoamor, en la confluència del barri de Sant Llorenç amb els Orriols i Benimaclet, està prevista per a la primera quinzena d’octubre.

Com és conegut, el projecte es va iniciar ara fa dos mandats, però un concurs de creditors de l’empresa adjudicatària va forçar la paralització de les obres durant anys. Ara la intervenció ha consistit en una adequació en aquells elements de l’edifici i la parcel·la inacabats. S’han alçat algunes instal·lacions, sanitaris i paviments en mal estat, s’ha executat el barandat interior i la regulació de paraments interiors, acabaments, falsos sostres i pintures. A més, s’han reajustat fusteries interiors i s’han col·locat les exteriors, també s’han tornat a executar les instal·lacions deteriorades d’electricitat, lampisteria, gas, sanejament, climatització, incendis, calefacció, etc.

La regidora ha explicat que l’estat de l’obra inacabada era pitjor d’allò previst inicialment, fonamentalment pel deteriorament de parts ocultes de les instal·lacions. Una vegada revisat i ajustades les obres també es va proposar una alternativa d’instal·lació d’aerotèrmia més eficient. En total, el pressupost ha arribat als 545.100,42 euros.

“Esta escoleta és una mostra més de la política educativa per la que treballem en el govern de Joan Ribó, que reforça l’ensenyament públic en totes les etapes, també esta de 0 a 3 anys, que crea noves infraestructures educatives i millora les existents”, ha defensat Notario. “Des que arribàrem a este ajuntament i també al govern autonòmic l’escola pública ha tornat a tindre l’atenció i el protagonisme que mereix, amb la rehabilitació de col·legis i escoletes, amb la construcció de nous, amb la contractació de més docents i amb un diàleg permanent amb la comunitat educativa per conéixer de primera mà les necessitats dels centres educatius, escoltar-los i actuar de la seua mà”, ha afegit. A més, ha posat com a exemple la inversió a l’inici d’este mandat de 380.000 euros per a millorar el funcionament de 10 escoletes municipals gràcies a una subvenció de la Diputació de València per al Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals.