València continua desconnectant séquies de la xarxa de sanejament amb la renovació de col·lectors a Sant Llorenç Cole

Els treballs, amb un pressupost de més de 360.000 euros, evitaran que abocaments irregulars arriben al medi natural

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, inicia hui les obres de desconnexió de la séquia de Rascanya al seu pas pel carrer Ismael Merlo i renovarà els col·lectors de la mateixa via i del carrer Manolo Gil, en el barri Sant Llorenç, la qual cosa permetrà optimitzar el comportament hidràulic i ambiental de la instal·lació de clavegueram.

En estos moments s’està utilitzant en eixa zona un antic tram de séquia per a recollir i conduir tant les aigües pluvials com les residuals. L’estat que presenta és deficient i, a més, es troben contrapendents, es generen retencions i a través de les seues parets es produeixen filtracions, la qual cosa pot comportar la contaminació del mitjà i la proliferació d’insectes. Per això, des del Cicle Integral de l’Aigua s’ha planificat esta obra que permetrà que, després de desconnectar la séquia, els abocaments es produïsquen mitjançant conductes adequades a les exigències actuals, amb un comportament hidràulic i ambiental correcte.

“La protecció del medi ambient passa necessàriament per tindre un control absolut dels abocaments a la ciutat. Esta obra se suma a les que portem executades des de finals de 2019 per valor de quasi 7 milions d’euros en el conjunt de la ciutat i amb les quals pretenem evitar que abocaments de particulars acaben en el medi natural sense passar per depuració”, ha explicat la regidora Elisa Valía.

En esta línia, es renovaran els col·lectors dels carrers Ismael Merlo i Manolo Gil del barri de Sant Llorenç i s’anul·laran les connexions existents al braç del Sariers de la séquia de Rascanya en este àmbit. Per a tot això, és necessari executar un nou col·lector per l’avinguda Alfauir per a connectar amb el col·lector de la Ronda Nord, que tindrà continuïtat al carrer Dolores Marqués.

“És absolutament crucial mantindre en el millor estat possible la xarxa de sanejament, ja que es tracta d’un sistema de vital importància per a la ciutadania i el nostre entorn natural. Per això és necessari portar un control de la mateixa i planificar inversions orientades a modernitzar les instal·lacions, aplicant criteris tècnics i, per descomptat, ambientals. A més, les administracions públiques hem de contribuir a la recuperació econòmica i de l’ocupació mitjançant l’execució d’obres que ajuden, i molt, a dinamitzar l’economia”, ha explicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua.

S’executarà un total de 440 metres de col·lector de diàmetres compresos entre els 400 i els 800 mil.límetres en polietilé d’alta densitat, així com 23 pous de registre i diversos trams de claveguerons i escomeses.

La previsió és que el termini de construcció siga de quatre mesos, i el pressupost per a estos treballs ascendeix a 362.618 euros. L’obra començarà per l’avinguda Alfauir, en el seu sentit d’eixida de València. En concret, les actuacions suposaran l’ocupació del carril taxi-EMT més l’adjacent i la banda d’estacionament en l’avinguda Alfauir en sentit bulevard Nord, des del seu encreuament amb el carrer Ismael Merlo fins al seu encreuament amb la rotonda en l’esmentat bulevard. Es deixarà un carril de circulació amb un ample mínim de 3,5 metres en sentit bulevard Nord.