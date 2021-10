València convoca 131 places per a completar la plantilla del Servici de Bombers

Print This Post

L’Ajuntament de València ha convocat 131 places per a reforçar el Servici de Bombers de la ciutat. De les noves places, 65 es destinaran a cobrir les vacants de cap i 66 seran per a l’escala bàsica i permetran completar la plantilla de bombers de la ciutat, segons consta en la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Pel que respecta a les places de cap, 43 es resoldran mitjançant el sistema de concurs oposició entorn de promoció interna mentre que les 22 restants es completaran a través del sistema de concurs entorn de mobilitat. Pel que fa a les 66 places de bomber, 45 eixiran a través d’una oposició en torn lliure i 21 mitjançant concurs entorn de mobilitat. Una vegada publicada la convocatòria, els aspirants disposen d’un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seua aparició en el BOE per a presentar les seues sol·licituds.

El regidor de Protecció Ciutadana i Bombers, Aarón Cano, ha destacat que l’anunci del BOE que dona principi a la presentació de sol·licituds per a noves places de bombers “és un pas més dels que estem realitzant des de Protecció Ciutadana per a enfortir l’estructura de recursos humans de tota l’àrea. Amb estes incorporacions, completarem d’una manera important la plantilla del Cos de Bombers i la deixarem en la seua millor situació dels últims 20 anys. Creiem que amb aquestes millores, les emergències a la ciutat de València faran un salt de qualitat molt important”.

La convocatòria de noves places per al Servei de Bombers ajudarà a combatre el dèficit estructural de la plantilla que s’arrossega a conseqüència de les polítiques aplicades per governs anteriors. El govern del Rialto, des de 2015, ha articulat els mecanismes per a poder revertir esta falta de personal i que els serveis municipals es presten de manera òptima i amb totes les garanties.

En la mateixa línia, l’Ajuntament de València incorporarà pròximament 53 nous agents de Policia Local del torn de mobilitat que contribuiran a pal·liar els problemes de personal generats a conseqüència de les retallades executades per governs anteriors. A aquests nous policies se sumaran altres 180 a final d’any, quan concloga el procés d’oposició iniciat pel Govern del Rialto.

Així ho ha subratllat també Cano, qui ha recordat que a l’oposició que ja està en marxa per a incorporar 234 policies li seguirà pròximament una altra nova convocatòria per a acabar la legislatura sumant un total de 400 agents a la plantilla. “Amb això, l’àrea de Protecció Ciutadana acabarà la legislatura amb totes les expectatives de recursos humans complides amb l’objectiu de complir millor servei a la ciutadania, de poder garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans de València i que puguen arribar-se a cobrir tots els estàndards necessaris perquè la ciutat de València continue progressant i desenvolupant-se econòmicament i socialment com ho ha fet fins ara”, ha finalitzat el regidor de Protecció Ciutadana.