València convoca les ajudes al comerç local de 2025 per un import d’1,5 milions d’euros

L’Ajuntament aposta pel comerç de proximitat i per recolzar les xicotetes empreses i autònoms

La Junta de Govern Local ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a fomentar el consum de proximitat, incentivar el manteniment de xicotetes empreses i millorar el mapa comercial de València.

El pressupost total és d’1.507.212,81 euros, que es destinaran a ajudar autònoms i negocis a afrontar els gastos corrents vinculats al desenvolupament i millora de la seua activitat comercial.

Qui pot optar a les ajudes?

Podran sol·licitar aquestes ajudes persones físiques o jurídiques, com societats limitades, cooperatives o comunitats de béns, que tinguen establiments comercials oberts al públic a la ciutat de València. També hi podran accedir xicotetes empreses, microempreses i autònoms.

No obstant això, queden excloses:

Les societats anònimes i les entitats públiques.

Els comerços en línia i els negocis del sector de l’hostaleria.

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Les activitats comercials en règim de cessió o concessió (com les parades de mercats municipals).

Els establiments han de mantindre’s oberts durant tot l’any 2025 i la seua activitat ha d’estar inclosa en les agrupacions d’IAE especificades en les bases de la convocatòria.

Requisits i terminis

El gasto total mínim subvencionable serà de 500 euros, excloent impostos recuperables, i el màxim oscil·larà entre 3.000 i 5.000 euros, depenent de la ubicació del comerç. En el cas dels locals situats als carrers Alacant i Castelló (del número 2 al 12), afectats per obres prolongades, l’ajuda podrà incrementar-se fins a 2.000 euros addicionals.

Les factures justificatives hauran de correspondre al període comprés entre l’1 d’abril de 2024 i la data de presentació de la sol·licitud. El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Què cobreixen les ajudes?

Les subvencions podran destinar-se a una gran varietat de gastos, com ara:

Lloguer de locals comercials.

Cursos de formació no reglada en matèria comercial.

en matèria comercial. Participació en plataformes de comerç electrònic.

Auditories energètiques, estudis de mercat i identitat corporativa.

Publicitat, assegurances, subministraments (energia, aigua, Internet, etc.) i serveis d’assessorament.

Fins al 100% dels gastos justificats

L’Ajuntament podrà subvencionar fins al 100% dels gastos justificats, amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. Per als comerços situats en zones afectades per obres públiques prolongades, la quantia de l’ajuda podrà incrementar-se fins a 5.000 euros en total.

Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb el comerç local, promovent l’economia de proximitat i ajudant a garantir la sostenibilitat dels negocis en la ciutat.